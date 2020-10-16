MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriSular çekilince 2 bin yıllık bazilika gün yüzüne çıktı
GeriSeyahat Sular çekilince 2 bin yıllık bazilika gün yüzüne çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Sular çekilince 2 bin yıllık bazilika gün yüzüne çıktı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Sular çekilince 2 bin yıllık bazilika gün yüzüne çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos’un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, İznik Gölü’ndeki suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan İznik’te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik Gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı. Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu saptanan tarihi yapı, 20 metre açıkta, 2 metre derinlikte yer alıyor. 740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi. Batık bazilikanın, yaşanan kuraklık ve dış etkenlere bağlı olarak gölde yaşanan su çekilmesiyle birlikte bazı parçaları su yüzeyinin üzerine çıktı.  

Sular çekilince 2 bin yıllık bazilika gün yüzüne çıktı


İnsanlar merakla ne olacağını bekliyor

İznik Gölü'ndeki çekilmelerden dolayı bazilikanın ilk kez bu kadar net belli olduğunu söyleyen bölge esnafından Bekir Uslu, "Bazilika iyice ortaya çıkmaya başladı. Aynı kuraklık 2007 yılında yaşanmıştı ama günümüzde yaşanan kuraklık 2007'dekini biraz daha geçti. Bazilika biraz daha fazla ortaya çıkmaya başladı. 2014 yılının en iyi 10 buluşu arasındaydı. Gelen vatandaşlar soruyorlar fakat içeri girmek yasak olduğu için uzaktan bakıp, fotoğraflayıp, gidiyorlar. Gün yüzüne çıkmasının bazilikaya zarar vereceğini düşünmüyorum ama koruma altına alınması gerekiyor. 6-7 yıl oldu ve insanlar merakla ne olacağını bekliyorlar. Hiçbir şey yapılmadığı zaman da insanlar merak içerisinde kalıyor" dedi.

Sular çekilince 2 bin yıllık bazilika gün yüzüne çıktı

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle