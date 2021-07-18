Sualtından Anadolu

Dalış, sualtına yapılan sihirli bir yolculuk. Üstelik bu sihirli yolculuğa katılabilmek çok kolay... Bu hobiye başlamak için Türkiye’deki dalış okullarının bazılarının sunduğu günlük deneme dalışlarına katılabilirsiniz. İlk dalışlar, eğitmenler eşliğinde, gerekli bilgilendirmenin ardından önce sığ sularda gerçekleştiriliyor. Eğitimlerin ardından tüm dünyada geçerli dalış brövesini aldıktan sonra, istediğiniz dalış organizasyonuna katılabilirsiniz. Kaş’tan Gökçeada’ya, Saros’tan Çeşme’ye dalış denince ilk akla gelen yerleri sıraladık. Tutun nefesinizi, dalışa geçiyoruz.

GİZEMLİ TÜNELLER

Türkiye’de dalış denince akla gelen ilk yerlerden biri, Antalya’nın batı ucundaki Kaş oluyor. Bölge, ilginç sualtı yapıları, zengin bir sualtı yaşamı ve tarihi batıklarla değer kazanıyor. 1. Dünya Savaşı’nda Kaş açıklarına düşen İtalyan bombardıman uçağına ait batık bunlardan sadece biri... Sakin sahilleriyle tanınan Kaş’ta uluslararası standartlarda eğitim ve sualtı rehberliği hizmeti veren birçok dalış okulu var. Kıyılarından itibaren basamaklar halinde derinleşen mercan resifleri, sayısız balık ve omurgasız canlı barındırıyor. Baca biçiminde dar bir girişi olan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünellerin içinde ilerlemek mümkün. Derin kanyonlar ve kaya kovuklarının arasında yüzerken balık sürülerini izlemek ya da fotoğraflamak size kalmış. Bölgenin sualtı zenginliklerini keşfetmek için, Kaş- Kalkan-Kekova üçgeninde, bir veya iki gece tekne konaklamalı dalış turları tavsiye ediliyor.



TEK SUALTI MİLLİ PARKIMIZ

Geçelim Gökçeada’ya... Türkiye’nin ilk ve tek sualtı milli parkının burada olduğunu biliyor muydunuz? Bazı üniversiteler adanın açıklarındaki sünger yataklarını yeniden canlandırmak için çalışmalar yürütüyor. Ada kıyılarında çok sayıda geniş kabuklu canlı türü yaşıyor. Bu canlılar, özellikle gece dalışlarında olanca güzellikleriyle ortaya çıkıyor. Gökçeada’da 20’den fazla dalış noktası var. Kaleköy, Yıldız Koyu, Kaşkaval Burnu, Kömür Burnu, İnce Burun, Aydıncık ve Kefalos en gözde dalış merkezleri arasında. Gökçeada’nın kapı komşusu Saros Körfezi de Türkiye’nin önde gelen dalış merkezlerinden biri. Yüzme, güneşlenme ve sörf olanaklarıyla Anadolu’nun yıldızı yükselen turizm destinasyonları arasında...

BALIK SÜRÜLERİNE DİKKAT!

Bodrum’dayız... Bodrum’da sualtında görüş mesafesi 20 ila 30 metre. Bölgenin en gözde dalış noktalarından biri olan Büyük Resif’te baraküda ve akya gibi balık sürüleriyle karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Akıntı ihtimali nedeniyle orta zorlukta bir parkur olan Küçük Resif tekne dalışı gerektiriyor. Kargı Adası zorluk derecesi yüksek dalışları sevenler için ideal. Adaya yakın başlayan dalışta, sola dönüşle 25 metre derine kadar inilebiliyor. Pembe trompet süngerleri bu parkurun dikkat çeken canlıları arasında... Kargı Adası’nın bir başka keyifli bölümüyse Resifler. Derinliğin 35 metreye kadar ulaştığı bölgede orfoz ve müren balıklarına rastlayabilirsiniz. Yörenin bir diğer gözde dalış noktası da Delikli Mağara... 12 metre derinlikteki mağaranın çıkışı bir bacayı andırıyor.

SÜRPRİZLİ DENİZ MAĞARALARI

Sarıgerme, Dalaman Havalimanı’na yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. Sualtı yaşam türleri ve zengin habitat alanlarıyla bölgenin dalış potansiyeli oldukça yüksek. Ayrıca bu kıyılar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarının da yaşam alanı. Doğu Akdeniz Rivierası boyunca bilinen en büyük denizaltı mağaraları burada yer alıyor. Bölgede yapılan dalışların hareket noktası, Sarıgerme’nin kapı komşusu Dalyan. Bu noktadan kalkan dalış tekneleri önce derin duvar dalışı için İztuzu kumsalı açıklarına, sonra da Sarıgerme’nin sürprizli deniz mağaralarına gidiyor. Mağara duvarları çatlaklarla, kovukları da renk renk balıklarla dolu. Zemindeki ince kumun üzerinde dev denizşakayıkları, kolları açık, dalgıçları bekliyor.





DOĞAL AKVARYUM

İstanbul’a karayoluyla yaklaşık üç saat uzaklıktaki Saros Körfezi’nin çevresinde çok sayıda pansiyon ve kamp alanı var. Deniz suyundaki yüksek oksijen oranı ve akarsuların taşıdığı besin tuzlarından dolayı ‘doğal akvaryum’ olarak nitelendirilen körfezde 240’tan fazla deniz canlısı tespit edilmiş. Dalgıçlara sürekli açık ve net bir görüş olanağı sağlayan körfezde tüplü dalış için en uygun bölgeler Mecidiye ve Erikli açıkları. Kömür Limanı’nın 200 metre açığındaki Minnoş Kayalıkları, duvar dalışı için çok elverişli. Adını dibindeki tarihi top güllelerinden alan Toplar Burnu’nda iri mercanlar görmek mümkün. İbrice Limanı, Üç Adalar, Asker Taşı, Kömür Limanı ve Bebek Kayalıkları diğer dalış noktaları arasında.



MAVİSİ BAMBAŞKA

Sualtı tutkunları tarafından ‘suyu başka, mavisi bambaşka’ şeklinde tanımlanan Çeşme denizi, berraklığıyla dalgıçları kendine çekiyor. Dağların denize dik indiği Çeşme kıyılarına hâkim olan kayalık görünüm, suyun altında yerini kumluk ve sazlıklara bırakıyor. 20’li metrelerden itibaren dalış renklenmeye başlıyor. Çeşme Limanı’ndan tekneyle ulaşılabilen Eşek Adası’nın çevresi dalış için uygun yerlerden. Mercan Boğazı yönündeki Küçük Ada, yüksek kaya duvarlarıyla oldukça gözde bir dalış noktası. Duvar boyunca göze çarpan renkli süngerler dalışı keyifli hale getiren faktörlerden. Eşek Adası’nın doğusundaki Ayrık Taş Mevkisi, 60 metreye ulaşan derin dalışlar için tercih ediliyor. Adanın güneybatısında küçük bir koy olan Altın Kum genellikle gece dalışlarının gözdesi. Sığ ve akıntısız deniziyle tanınan koyda, emniyet kuralları rahatça uygulanabildiği için karanlıkta dalış son derece güvenli. Ayrıca Fener, Yatak ve Boğaz isimli minik adacıkların çevresi de yörenin sevilen dalış alanlarından.