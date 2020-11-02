Sonsuz Şükran Köyü artık 365 gün açık

Sonsuz Şükran Köyü’nün kurucusu yazar ve yapımcı Mehmet Taşdiken, pandeminin tüm zorluklarına rağmen, sanatsal faaliyetlerlere devam ettiklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün bu yılki desteğiyle ağırlıklı olarak sinema alanında çalışmalar yürüttüklerini belirten Taşdiken, heykel, resim ve müzik alanında da etkinlikler yaptıklarını kaydetti. Pandemi sürecinde, bir resim-heykel atölyesi ile dört köy odasını köye kazandırdıklarını belirten Taşdiken, bundan böyle Sonsuz Şükran Köyü’nün kış mevsimi de açık kalacağını, buranın canlı etkinliklerin yer aldığı bir mekan haline dönüşeceğini söyledi.









CANLI ETKİNLİKLER PLANLANIYOR

Mehmet Taşdiken sözlerini şöyle sürdürdü: “Sonsuz Şükran Köyü, artık kışın da açık olacak ve yılın 365 günü ziyaret edilebilecek. Açık ve canlı etkinliklerin, bazen de konserlerin devam edeceği bir alan olarak hayatiyetini sürdürecek. Bu bizim için çok önemli. Bu yılki atölyelerde sinema eğitimine ağırlık verdik. Çevredeki gençlerin ve ilgili insanların sinema hakkında bilgi sahibi olması, atölyelere katıldıktan sonra aynı zamanda bir uygulama çalışması yapması planlandı. Bunların hepsini gerçekleştirdik. Türkiye’nin çok önemli yönetmenleri, oyuncuları ve teknik adamları yaz boyunca köye geldiler. Hem burada atölye çalışmaları yaptılar, hem de bazılarını canlı yayınladığımız söyleşiler gerçekleştirdiler. Çok sayıda katılımcımız oldu ve insanları bu etkinliklerle buluşturduk. Sinema Genel Müdürlüğü’ne de katkıları için teşekkür ediyorum.”









HEDEF TASARIM ATÖLYESİ

Taşdiken, “Bundan sonraki hedefimiz, on yıldan bu yana planladığımız ve Türkiye’de bir örneği olmayan ‘Tasarım Akademisi’ni hayata geçirmek. Fiili olarak uygulamalara başladık. Bunu, projesi de hazır olan büyük bir yapı halinde inşa etmek ise bir sonraki hedefimiz. Bu akademiyle, hem bölgedeki meraklıların, başta yetenekli genç kadınların iş sahibi olmalarına imkan sağlayacağız.







Hem de mobilyadan hediyelik eşyaya, farklı türdeki tasarım ürünleri başta İtalya ve Fransa olmak üzere birçok ülkeye satacağız. Bu, bir tarafıyla akademik bir okul, diğer tarafıyla da uygulamaya yönelik bir pazar oluşturacak” diye konuştu. Köyde, besteci Ali Osman Erbaşı, modacı Cemil İpekçi, oyuncu Nilüfer Açıkalın, yönetmen Orhan Oğuz, senarist Necati Şahin ve İtalyan yönetmen Roberta Ferrari gibi pek çok ünlü sanatçının evi bulunuyor.