Sonbaharın huzur adresi: Yedigöller Milli Parkı

Yedigöller milli parkına bu ismi veren yedi adet göl bulunuyor. Dip kaçağı ile birbirleriyle bağlantılı olan bu göller heyelan sonucu derelerin önlerinin kapamasıyla oluşmuş. Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta sayısız sıra dışı güzelliklere rastlamak da mümkün.



Bunlardan biri de Pisagor ağacı. Üçgen özelliğiyle dikkat çeken Pisagor ağacı, doğaya ve fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesin mutlak uğrak noktası. Bir diğer güzellik de patika yolu izleyerek, mili parka hâkim bir konumda olan Kapankaya Seyir Yeri… Buradan milli parkı tepeden izleyebilir, kadrajınıza sayısız güzellikte manzarayı yakalayabilir, şehir yaşamında bulamayacağınız miktarda oksijeni ciğerlerinize çekebilirsiniz.









Yedigöller Milli Parkı’ndaki büyüleyici göller

BÜYÜKGÖL

Milli parkın en büyük gölüdür. Yaklaşık 25 bin metrekare alana sahiptir. En derin noktası ise 16 metredir. Büyükgöl, Yedigöller'de canlı alabalık yetiştirilmesi için damızlık amaçlı kullanılmaktadır. Ülkemizde ilk alabalık üretme istasyonu 1969 yılında burada kurulmuştur.

SERİNGÖL

1800 metrekare büyüklüktedir. Bir heyelan gölüdür ve Büyükgöl’ün kuzeyinde yer alır.



NAZLIGÖL

Dibinden sızdırdığı bol miktardaki su, gölün kuzeydoğusunda yüzeye çıkarak bir şelalenin oluşmasına sebep olduğundan “Şelale Gölü”

adı da verilir.







DERİNGÖL

Derinliği birçok noktada 10 metreyi bulan göl 15 bin metrekare olmakla birlikte Büyükgöl'e bağlıdır. Gölün etrafındaki patikada doğa yürüyüşü yapılabilir. Bu gölde avlanmak serbesttir.

İNCEGÖL

Uzun ve ince yapısından dolayı bu ismi almıştır. 1000 metrekare genişliğindedir.

SAZLIGÖL

Tamamı sazlıklardan oluşan göl 6 bin metrekare genişliğe sahiptir.



KÜÇÜKGÖL

Parkın adından anlaşılacağı gibi en küçük gölüdür.



Yedigöller'e nasıl gidlir

Yedigöller Milli Parkı'na, birkaç güzergâh üzerinden ulaşmak mümkün. Ankara – İstanbul karayolunun 152'nci kilometresinden itibaren Yedigöller yol ayrımına dönebilirsiniz. Dilerseniz Bolu üzerinden gelebileceğiniz gibi Ankara – Zonguldak ve İstanbul - Zonguldak karayollarını takip ederek Mengen – Yazıcık üzerinden de olağanüstü güzellik Yedigöllere ulaşmak mümkün. Hangi istikametten gelirseniz gelin yolun büyük kısmının stabilize olmasından dolayı dikkatli olmakta ve fazla hız yapmamakta son derece fayda var.