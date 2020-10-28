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Sonbaharda Bodrum bir başka güzel
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 28.10.2020 - 09:03 | Son Güncelleme:

Sonbaharda Bodrum bir başka güzel

Yaz sezonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akın ettiği Bodrum, sonbaharda daha sakin ve bir başka güzel. Denizi sıcacık, güneşi bunaltmayan, akşamları terletmeyen havasıyla Bodrum’un tam zamanı. Peki neler yapmalı, nereleri gezmeli? İşte size sonbaharda Bodrum gezi rehberi…

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Bitez'de rüzgâr sörfü yapın

Sonbaharda Bitez koyu rüzgâr sörfü aktivitesi için biçilmiş kaftan. Sonbaharın sessiz ortamında ılık esen rüzgârda sörf tutkunuzu geliştirebilir ve değişik bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Olmazsa olmazlardan… Gümüşlük'ün tadını çıkarın

Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Gümüşlük'te merkez içindeki yerel takı pazarını gezebilir, birbirinden şık balık restoranlarında kendinize deniz ürünleri ile ziyafet çekebilirsiniz.

Sonbaharda Bodrum bir başka güzel


Bodrum Marina'da keyifli bir gezinti yapın

Bodrum'un merkezinde yer alan marinada lüks yatları yakından görebilir ve marina içindeki mağazalardan alışveriş yaparak deniz kenarında keyifli bir yürüyüşe çıkabilirsiniz.

Sonbaharda Bodrum bir başka güzel



Akyarlar'da denize girin

Bodrum'un en temiz sahillerinden birine sahip olan Akyarlar masmavi denizi ve bakir doğası ile öne çıkıyor. Karaincir plajı Bodrum'un en güzel plajlarından biri. Yaz aylarında gün boyu kalabalık olan bu plaj sonbaharda ise daha sakin bir atmosfere sahip.

Tekne turuna katılın

Bodrum'un koylarını sonbaharda keşfe çıkın. Denizin sakin olduğu dönemlerde koyları gezerek berrak denizin ve yakmayan güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

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