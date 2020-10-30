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Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti

Sonbaharın gelmesiyle Eskişehir’in yüksek kesimlerinde yapraklar ve bitkilerin oluşturduğu renk cümbüşü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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Eskişehir’de bulunan bin 350 rakımlı Türkmen Dağı, birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle sonbahar aylarında bir başka güzel olan Türkmen Dağı, doğaseverleri ve fotoğrafçıları kendine çekiyor.

Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti


Dağın eteklerinde oluşan renk cümbüşü görenleri hayran bırakıyor. Özellikle dökülen yaprakların yerde rengarenk bir örtü oluşturması eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti

Yeşil rengin sarıya ve kahverengine dönüşmesini fırsat bilen Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri de doğanın tadını çıkardı. Doğa yürüyüşüne katılan 20 kişi eşsiz manzaraların keyfine vardı.

Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti

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