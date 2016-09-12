Son Yılların Gözde Eğlence Adası: Mykonos

Son dönemlerin en ilgi çekici adalarının başında Mykonos geliyor. Hem dillerden düşmeyen eğlence anlayışı hem de görkemli beach ve plajlarıyla Mykonos her yıl turistlerin gözbebeği konumunda. İstanbul'dan yaklaşık 1 saatlik uçuşla ulaşılabilen bu ada Türk turistlerin de son yıllarda radarına girmiş durumda. Siz de Kurban bayramında bu eğlenceli Yunan adasını keşfetmek istiyorsanız biletinizi hemen alın.

Mykonos gezi rehberi

Mykonos'un en yoğun sezonu temmuz ve ağustos ayları. Bu dönemde dünyadan pek çok kişi adaya adeta akın ediyor. Adada taksi sayısı az olduğu için buraya ayak bastığınızda otelinize gitmek için ya shuttle ayarlamalısınız ya da araba veya motor kiralamalısınız.

Adada zaman zaman yoğun bir rüzgar hakim oluyor. Özellikle akşamları üşüten cinsten olan bu rüzgar için yanınıza ceket, şal veya hırka gibi kıyafet alternatifleri almanız iyi olur.

Mykonos'un merkezine yaklaştığınızda sizi yel değirmenlerinin olduğu bir bölge karşılar. Özellikle akşamüstleri bu tepecikte güneşin batışını izlemek ve tam batarken alkışlamak adanın geleneği haline gelmiş durumda. Bu alanın hemen yanında ise Küçük Venedik olarak adlandırılan renkli binaların denizle buluştuğu bir bölüm var. Burada irili ufaklı restoran ve kafelerde güzel lezzetlerden tadabilirsiniz.

Adanın sokaklarına doğru süzüldüğünüzde bembeyaz evlerin arasındaki pembe begonviller sizi karşılıyor. İddialı ve hoş butiklerin orijinal tasarım kıyafetlerine ulaşabileceğiniz Mykonos'ta adaya özel hediyelik eşya satan yerlerden alışveriş yapmak mümkün. Sokak satıcılarından rengarenk halhal ve bileklikler alarak siz de tarzınızla ada hayatına uyum sağlayabilirsiniz.

Ada sokaklarında birbirinden şirin kafe ve barlar da oldukça ilgi çekici. Kahve çeşitleri ve her türlü özgün kokteyl spesiyallerine ulaşabileceğiniz bu mekanlarda soluklanmak iyi bir fikir. Frappe de adada en güzel seçeneklerini bulabileceğiniz serinletici lezzetlerin başında geliyor.

Nammos adada küçük bir koyda bulunan en bilindik beachlerden biri. Bembeyaz kumu ve duru deniziyle Nammos'dan sonra Scorpios da eğlencenin yaşandığı bir diğer gözde beach. Mykonos'a gidiyorsanız bu beachlerden birine mutlaka uğrayın.

Akşam yemekleri için adada bilinen taverna ve restoranlarda taze ve enfes deniz ürünlerinden tatmak gerek. Ahtapot salatası, karides tava, ızgara kalamar ve Yunan salatası listede ilk başta denenmesi gereken lezzetlerden. Ayrıca birbirinden güzel meze tabakları da bu ziyafete eşlik ediyor. Fava, humus ve cacık gibi mezeleri adada mutlaka yemeklerinizin yanında sipariş etmelisiniz.