Sokotra Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sokotra Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sokotra Adası uzun yıllar boyunca Aden İline bağlı kalmıştır. Sonrasında ise 2004 yılına gelindiğinde Hadramut iline bağlanmıştır. 2013 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile birlikte burası Sokotra ili unvanını almıştır.

Sokotra Adası Hakkında Bilgi

Bu ada Hint Okyanusu'nun Arap Deniz'i bölgesinde bulunur. Yaklaşık 3500 km2 yüzölçümüne sahip olan bir Yemen adasıdır. Anakaradan yaklaşık olarak 350 kilometre uzaklıkta yer alır. Somali'ye uzaklığı ise yaklaşık olarak 250 kilometre civarındadır.

Sokotra Adası biyolojik çeşitliliği nedeni ile dünyanın en çok ilgi gören yerlerinden biri olmuştur. Buraya geldiğiniz zaman kendinizi farklı bir evrendeymişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Adada yaklaşık 50.000 insan yaşar ve bunun yanında çeşitli kültürler de bir arada bulunur.

Sokotra Adasını bu kadar özel kılan şey ise adadaki fauna ve floranın çeşitliliğidir. Bu ada 2008 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunur. Bunun yanında WWF Vakfının yayınlamış olduğu dünyadaki ekolojik çeşitliliği temsil etmesi adına yapılan 238 ekolojik bölgenin yer aldığı Global 200 isimli listede de yer almıştır.

Adada toplamda 825 farklı bitki türü vardır. Bu bitkilerin yaklaşık %37'lik kısmının adaya özel olduğu düşünülmektedir. Bu bitkiler arasında salatalık ağacı ile Sokotra Ejderha ağacı da yer almaktadır. Bu adada değişik türde pek çok kuş, sürüngen salyangoz vardır. bunun yanında suda yaşayan farklı tür mercan, kaplumbağa, balık ve çeşitli kabuklular yer almaktadır.

Sokotra Adası Tarihi

Sokotra Adasından ilk olarak M.S: 1. yüzyılda Yunan seyir defteri olan Periplus Maris Erythraei içindeki notlarda bahsedilmiştir. Burada Sokotra isminin Sanskritçe'den türetildiği de belirtilmektedir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı ise Mutluluk Adası anlamına gelir.

Bu adada yaşayan yerli halk M.S. 52 yılında Hristiyan olmuştur. 10. yüzyılda yaşamış olan bir Arap Coğrafyacı olan Abu Mohammed Al-Hassan Al-Hamdani yaşadığı dönemde adadaki çoğunluğun Hristiyan dinine mensup olduğundan bahsetmiştir. 1507 yılına gelindiği zaman Portekiz, Sokotra Adasındaki Hristiyanların Arap yönetiminden kurtarılması amacı ile işgalcileri başkent olan Suk ile yerleştirdi. Fakat buradaki halk tarafından iyi bir şekilde karşılanmadılar ve yaklaşık 4 yıl sonra adadan ayrıldılar.

1511 yılında buradaki takım adalar Mahra Sultanı Hükümdarlığına geçti. 1700'de ise ada kısa bir süre Avusturya İmparatorluğunda çok kısa bir süre kalmıştır. Sokotra Adası 1886 yılında Britanya himayesine geçti. Bu ada Britanya için oldukça stratejik bir önem taşıyordu. Yıl 1967'yi gösterdiğinde buradaki Mahra Sultanlığı kalkmış Güney Yemen Halk Cumhuriyeti'nin kurulması ile buraya bağlanmıştır.

Sokotra Adası Nerede?

Sokotra Adası Yemen'e bağlı olan adalardan biridir. Hint Okyanusu Arap Denizinde yer alır. Yemen üzerinden adaya ulaşım sağlamak mümkündür.

Sokotra Adasına Nasıl Gidilir?

Sokotra'da 1999 yılında inşa edilen bir havalimanı vardır. Bu havalimanı olmadan önce adaya ulaşım yalnızca gemi ile sağlanabilmekteydi. Günümüzde ise Yemen üzerinden uçakla adaya gitmek mümkündür.

Sokotra Adası Gezilecek Yerler

Sokotra Adasında gezilip görülecek pek çok yer bulunur. Ancak ilk defa gidiyorsanız burayı bir rehber yardımıyla gezmeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Buranın muhteşem güzelliğinin görülebilmesi için yapılabilecek en iyi etkinlik Sokotra'da yürüyüşler yapmaktır.

Ancak bu sevimli adada tek başına gezmeniz doğru olmaz. Çünkü adada yapacağınız bu yalnız geziler tehlikeli olabilmektedir. Adada pek çok nadir hayvan ile bitki bulunur. Bunun yanında adaya özgü develeri de görebilirsiniz.

Adanın içinde birbirinden farklı güzellikler de mağaralar da bulunmaktadır. Mutlaka bunları da gezmeniz gerekmektedir. Adanın gezilecek pek çok güzel vadisi ile birbirinden güzel plajları da bulunur.

Sokotra Adası Konaklama Şartları

Adadaki otellerin tamamı Hadiboh bölgesinde bulunur. Kıyıda bulunan birkaç otel 2018 yılında meydana gelen kasırga sebebi ile yıkılmıştır. Otellerin internette sitesi olmadığından rezervasyon yaptırmak mümkün değildir.

Sokotra Adası Özellikleri

Yemen Hükümeti Sokotra Adasına büyük oteller yapılmasına karşı çıkmaktadır. Bunun yerine kamp yapılabilecek yerler daha geniş tutulmaktadır. Bu sayede adanın kendine özgü yapısı da bozulmamaktadır.