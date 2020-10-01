Soğuk havalarda İstanbul'da gidilecek yerler

Kapalıçarşı

Soğuk havalarda evde oturmak istemiyorsanız ve alışveriş merkezlerinden sıkıldıysanız, Kapalıçarşı tam da size göre bir yer. Dünyanın en büyük ve en eski çarşısı olan Kapalıçarşı'nın toplamda 24 kapısı bulunuyor. Turistlerin İstanbul'a geldiklerinde ilk gezip görmek istedikleri yer olan Kapalıçarşı'da gezebileceğiniz ve alışveriş yapabileceğiniz 4 bine yakın dükkan bulunmakta.









Panorama 1453 Tarih Müzesi

31 Ocak 2009 tarihinde açılan müze İstanbul'un en beğenilen müzeleri arasında yer alıyor. Yağmurlu bir günde gidilebilecek en iyi müzelerden biri olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, 2008 yılında 5 milyon dolarlık maliyet ile tamamlanmış Müzenin panoramik resim çalışmaları 8 sanatçı tarafından 3 yılda bitirilmiş.









İstanbul Akvaryum

Yağmurlu havada gezebileceğiniz en güzel yerlerden bir diğeri İstanbul Akvaryum. 1.500 farklı türden 15 bin canlının bulunduğu akvaryum, ailenizle veya arkadaşlarınızla yeni yerler keşfetmek için en uygun mekanlar arasında. Yıllık 2,5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği akvaryum 1.2 kilometrelik gezi rotasına sahip. Tüm bunların yanı sıra akvaryum alanı içinde yapay yağmur ormanı da var. Burada deniz canlılarının dışında tropik bölgelere özgü sürüngen ve kemirgenler de yer alıyor.









Galata Kulesi

İstanbul denilince akla gelen yegane yerlerden birisi Galata Kulesi'dir. İstanbul'un eşsiz manzarasını gözler önüne seren kule, yağmurlu bir havada İstanbul'u seyrederek kahvesini yudumlamak isteyenler için bir numaralı mekan. Galata Kulesi 528 yılında yapılmasıyla birlikte aynı zamanda 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi.











İstanbul Modern

11 Aralık 2004'de ziyarete açılan müze İstanbulluların olmazsa olmazları arasında. Sanat ufkunuzun gelişmesine katkıda bulunacak bu müzede resimden heykele, enstalasyondan videoya uzanan farklı disiplinlerden yapıtlara ev sahipliği yapıyor.



Yerebatan Sarnıcı

Bir diğer adıyla Bazilika Sarnıcı, İstanbul'un en eski yapılarından biridir. Çok sayıda ziyaretçi ağırlayan sarnıç 532 yılında inşa edilmiştir. Araştırıldığı zaman hakkında çok fazla ilginç bilgi elde edilebilir. İçinde yer alan ters Medusa en çok merak edilen bölümdür. Eğer Medusa Heykeli düz dursaydı dünyayı tersine çevireceğine dair görüşler bulunuyor! İçine girdiğinizde tarihin ve bu özel yapının kokusunu hissedebilirsiniz.









İstanbul Oyuncak Müzesi

Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin oldukça ilgisini çeken Oyuncak Müzesi sizi bir an olsun gülümsetecek ve çocukluğunuza götürecek. İstanbul Kadıköy'de bulunan bu müze Sunay Akın tarafından 2005 yılında kuruldu. Dünyanın dört bir yanından gelmiş binlerce çeşit oyuncak keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak.



İstanbul Arkeoloji Müzesi

Dünyanın en büyük müzeleri arasında yer alan bu müze çeşitli kültürlere ait bir milyonu aşkın esere ev sahipliği yapıyor. Eski tarihe dayanan müze, 1891 yılında ziyarete açılmış. Müzenin içinde Eski Şark Eserleri, Çinili Köşk müzesi ve Arkeoloji Müzesi olmak üzere gezebileceğiniz 3 ayrı bölüm bulunuyor.