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Sivas’ın doğal dokusu büyüledi
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Sivas’ın doğal dokusu büyüledi

Sivas’ın Zara ve Hafik ilçelerinde bulunan doğal ve kültürel güzellikler, Mavi Kelebekler Doğa Yürüyüş Grubu üyelerini büyüledi

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Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mavi Kelebekler Doğa Yürüyüş Grubu, Hafik ve Zara'da düzenlenen faaliyetlerle doğal ve kültürel güzellikleri yakından tanıma fırsatı buldu. İl İzci Sorumlusu Necmettin Özgün koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile eş ve çocukları katıldı. Grubun ilk durağı “Sivas'ın nazar boncuğu” olarak adlandırılan ve halk arasında Kızılçan olarak bilinen Canova Gölü oldu.

Sivas’ın doğal dokusu büyüledi



Daha sonra Tödürge köyüne hareket eden gruba Köy Muhtarı Osman Özen eşlik etti. Köyün gezilmesinden sonra Kaya Mağaralarına gidildi. İl İzci Sorumlusu Özgün, katılımcılara arazinin coğrafi ve Jeolojik yapısı hakkında bilgiler verdi. Özgün, Kaya Mağaralarının 4600 yıllık tarihi geçmişi olduğunu ve yerleşim yeri olarak kullanıldığını söyledi. Daha sonra Tödürge Gölü’ne giden grup, gölün eşsiz manzarasında kahvaltı yaptı.

Sivas’ın doğal dokusu büyüledi



Grup; Hafik Gölü’nün ardından Hafik merkeze 6 kilometre mesafede bulunan Hayık Tepesi’ne gitti. Grup üyeleri tepenin üzerinde bulunan, derinlere doğru kazılmış ve zamanında insanların içme suyu çıkardıkları tüneli hayranlıkla izledi. Sivas’ta bulunan doğal ve kültürel zenginliklere hayran kaldıklarını ifade eden grup üyeleri, yerli ve yabancı turistleri kente davet etti.

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