Sinop’ta görmeniz gereken 10 yer

Jüri

Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat gezgini

Barış Ayhan / Sinop Belediye Başkanı

Prof. Dr. Dursun Dilek / Sinop Üni. Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı

Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini

Erdoğan Erkaymaz / Ajans Sinop Gazetesi köşe yazarı

Faruk Akbaş / Fotoğrafçı

Muhammet Kaçar / DHA Trabzon büro şefi

Mustafa Eker / Sinop Şehir Gazetesi yazarı

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Şener Kalemci / Yürüyüş rotaları rehberi





1- Şiirlere konu oldu / Sinop Tarihi Cezaevi

4 bin yıl önce inşa edilen kale surlarının arasındaki Sinop Tarihi Cezaevi 2000 yılında müzeye çevrildi. Muhammet Kaçar’ın önerisi: “Bir dönem ‘Anadolu’nun Alcatraz’ı olarak tanınan cezaevi, şiirlere, şarkılara konu olmuş. Sabahattin Ali, ‘Başın öne eğilmesin’ dizelerini Sinop Cezaevi’nde yazmış. Tarihi yapı, aşınan duvarları, paslanan parmaklıkları, sessiz koğuşları, karanlık zindanlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.”









2- Kentin simgesi / Erfelek Tatlıca Şelaleleri

Su perisi Sinope diyarının tek hakimi hiç kuşku yok ki su. İrili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri onlardan biri ve şehrin en çok ziyaret edilen noktalarından. Merkeze uzaklığı 30 kilometre. Yılda 200 bini aşkın turistin gezdiği parkın iki farklı yürüyüş parkuru var. Barış Ayhan burası için “El değmemiş güzelliğiyle doğa yürüyüşü yapan ve doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenen herkesin her mevsim buluştuğu eşsiz bir doğa harikası” diyor.



3- Fotoğrafçıların uğrak yeri / Hamsilos Koyu

Merkeze 11 kilometre uzaklıkta… Kuzey Avrupa ülkelerinde rastlanan fiyort oluşumunun Türkiye’deki tek örneği. Koyun yukarıdan görünümü fil kafasına benzetiliyor.

4- En kuzey nokta/ İnceburun

Türkiye’nin en kuzey noktası olan İnceburun’da, kayalıkların üzerine inşa edilmiş bir fener de mevcut. 12 metre uzunluğundaki Fener, 1863’te yapılmış. Buranın alameti farikası etkileyici günbatımı.









5- Roma’dan kalma... Balatlar Kilisesi

Şehir merkezindeki yapı MS 660’ta Roma hamamı olarak inşa edilmiş; 5’inci yüzyılın başlarında, Bizans döneminde kiliseye çevrilmiş. Osmanlı zamanında manastır olarak kullanılması için yerli Hıristiyan halka bırakılmış.



6- Kamp kurun, yürüyüş yapın / Ayancık Akgöl Tabiat Parkı

Merkeze 20 kilometre mesafede. Bölge zengin bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Çevresinde piknik, yürüyüş yolları ve kamp alanları var. Göl, en çok ziyaret edilip fotoğraflanan noktalardan.









7- Doğa harikası / İnaltı Mağarası

Ayancık’taki mağara, 2001’de turizme açıldı. 658 metre uzunluğunda ancak sadece 125 metrelik kısmı ziyarete açık. Traverten, sarkıt, dikit, sütun, damlataş havuzlarıyla, örtü ve duvar damlataş oluşumlarıyla dikkat çekiyor.



8- Yeraltı şehirlerini gezin / Boyabat Kalesi

Kale, Boyabat ilçesi Gökırmak Vadisi’nde karşılıklı iki büyük kayalık tepe üzerinde kurulu. Altında ise yeraltı şehri var. Yeraltı şehrine açılan pek çok gizli tünelin olduğu bilinse de sırları henüz çözülebilmiş değil.



9- Oksijen deposu / Sarıkum

Sarıkum Köyü’ne yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki gölün, sarı çöl kumuna benzer kumdan plajı var. Uzunluğu yaklaşık 4 kilometre. Gölün civarı longoz tipi ormanlık alanlarla çevrili ve 233 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.



10- Şehrin izleri burada / Sinop Etnografya Müzesi

Kent merkezinde tarihi konaktaki bu müzede, şehirde yaşayan halkın örf, âdet, gelenek ve sosyal yaşamına ait izleri bulabilirsiniz. Giyimden silahlara, tabaklardan gerdanlıklara kadar çok sayıda eşyayı incelemek mümkün.









