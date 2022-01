Şifalı kaplıcalarıyla ünlü şehirler

5 bin yıllık tarih

AFYON



Türkiye’de ‘termal’ denilince akla ilk gelen merkezlerden Afyonkarahisar, beş yıldızlı otelleri, yenilenen tesisleri, çamur banyoları, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleriyle şifa arayanların vazgeçilmez adreslerinden. Bölgenin termal suları fiziksel ve ruhsal açıdan yüksek oranda iyileştirici, arındırıcı ve tedavi edici özelliklere sahip. Cilt hastalıkları, akciğer, karaciğer, romatizma gibi birçok rahatsızlığı tedavi edici etkisi olan ve 5 bin yıllık geçmişe sahip Afyon kaplıcaları şifa dağıtırken, huzurlu bir tatilin de olanaklarını sunuyor. Bölgedeki otel ve hamamlarda yüzme havuzu, sauna, buhar odası, termal havuz, kar çeşmesi, çamur banyosu, özel aile banyosu, masaj, solaryum cilt bakımı, hidroterapi, ozon terapisi, vücut bakımı, aromaterapi gibi hizmetler veriliyor. Akrones Thermal SPA Convention Sport Hotel ve İkbal Thermal Hotel & SPA jürimizin önerdikleri arasındaydı...



Dünyanın en saf kaynağı

GÖNEN, BALIKESİR



Antikçağdaki adı Asepsus olan Gönen’e kaplıcaları nedeniyle Artemea adı verilmiş. Dağ eteklerinden 275 metre derinlikten çıkan suyun en belirgin özelliği, yağmur, kar gibi atmosfer sularıyla karışmaması. Bu nedenle kaplıca suyu, dünyada çok az rastlanır bir biçimde saf, temiz ve özelliklerini yitirmeden günümüze kadar ulaşmış. Suyun sıcaklığı 73 santigrat derece civarında hem içiliyor hem de banyo olarak kullanılıyor. Kas-iskelet sistemi ortopedik hastalıklarının rehabilitasyonunda, romatolojik hastalıkların tedavisinde etkili olduğu Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış. Gönen Belediyesi’nin 70 bin metrekarelik termal parkının içindeki 4 otel ve kaplıca şimdi tek elden yönetiliyor ve tüm tesis Mutlular Gönen Termal Resort adıyla hizmet veriyor.



Rahatlatıp iyileştiriyor

ANKARA



Ankara kaplıcaları rahatlatıcı özelliklere sahip suları, belirli hastalıklara karşı uygulanan kürleri ve doğal ortamdaki huzurlu yapılarıyla insan bedenini ve ruhunu dinlendiren önemli bir termal bölge. Kızılcahamam, Beypazarı, Ayaş, Çubuk ve Haymana ilçelerindeki kaplıcalar Ankara’daki şifalı sular denince ilk akla gelenler. Kızılcahamam sularının kalp ve kan dolaşımı, kas yorgunluğu, sinirsel hastalıklar, karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıkları, romatizma, siyatik, lumbago, eklem ve kireçlenme rahatsızlıkları; Ayaş sularının felç, mafsal rahatsızlıkları, romatizma, siyatik, nevrajlı ve nevrasteni, kadın hastalıkları ve kırık çıkığa; içme kürleri için de uygun olan Beypazarı sularının romatizma, deri hastalıkları, kadın hastalıkları, sinir ve sindirim sistemi hastalıkları, böbrek ve idrar yolları ve metabolizma bozukluklarının tedavisinde; banyo ve içme kürleri için uygun olan Haymana termal sularınınsa romatizma, deri, kalp ve kan dolaşımı, nevralji, solunum yolu, sinirsel ve kas yorgunluğu gibi rahatsızlıkların tedavisine yardımcı etkisi var. Kızılcahamam’daki Çam Termal Resort & SPA ve Prestige Thermal Hotel jürimizin önerdiği tesislerden ikisi.



Modern tıpla destekleniyor

İZMİR



Her ne kadar deniz, kum ve güneş eşliğinde dolu dolu yaz tatillerinde adı geçse de İzmir termal sular açısından da Türkiye’nin en zengin illerinden. İzmir’in termal kaynakları arasında Bademli Ilıcası, Balçova Termal, Bayındır Ilıcaları, Bergama Kaplıcaları, Menemen Ilıcaları, llıcagöl Ilıcası, Tavşan Adası Ilıcası, Çeşme Ilıcaları, Şifne Kaplıca ve Çamuru, Seferihisar Kaplıcaları, Urla Ilıcaları (Malkoç İçmeleri) ve Gülbahçe Ilıcaları öne çıkıyor. Modern tıbbın imkânlarından da yararlanılan kaplıcalarda sıcak su, çamur banyosu ve içme suyu gibi hizmetler mevcut ve birçok hastalığın tedavisinde destek olarak kullanılıyor. Balçova’daki Kaya İzmir Thermal & Convention jürimizin seçtiği otellerden biri.



İçilebilen sıcak su

ESKİŞEHİR



Yeraltı suları açısından son derece zengin olan Eskişehir’de termal su, tarih boyunca birçok uygarlık tarafından yaygın olarak kullanılmış. Eski Yunanlı yazar Athenaus, MÖ 200 yıllarında yazdığı kitabında, içilebilen sıcak sulardan söz eder. Roma döneminde Köprübaşı ve Sıcak Sular bölgelerindeki hamam ve kaplıcalar nedeniyle Eskişehir, tercih edilen bir yerleşim yeri olur. Bizans dönemindeyse Eskişehir, şifalı sıcak suları nedeniyle Bizans imparatorlarının dinlenme merkezlerinden biridir. Sıcak sular, kent merkezini de içine alacak biçimde Eskişehir il yüzeyinin tamamına yayılmış halde. Günyüzü Çardak Kaplıcası’nın termal suyu, Türkiye’nin birinci derecede önemli ve öncelikli maden suları arasında. Yine Hasırca termal kaynağı ve Sakarıılıca termal kaynağı ülkenin üçüncü derece önem ve öncelikli kaynakları listesinde. Kızılinler ve Sakarıılıca Bölgesi, Bakanlar Kurulu kararıyla Termal Turizm Merkezi ilan edildi.



Roma döneminde de sağlık dağıtıyordu

DENİZLİ



Dört bir yanından termal sular fışkıran bir kent. Kentin bu özelliğinin benzersiz örneği Pamukkale. Pamukkale’nin olduğu Çürüksu (Lykos) Vadisi termal su kaynaklarıyla özel bir yapıya sahip. İnsanlar binlerce yıldır termal suyu tedavi amaçlı kullanmış, buralarda işlevsel ve gösterişli hamamlar yapmışlar. Hierapolis’in termal sularından kaynaklanan ünü, Roma döneminde Anadolu’ya yayılmış, hastalar şifa bulmak için bölgeye gelmiş. Pamukkale’de (Hierapolis Antik Kenti) 35.6 derecedeki su; doktor muayenesinin ardından hastanın durumuna uygun olarak kalp-damar sertliği, tansiyon, romatizma, raşitizm, felç, deri, göz, sinir sistemiyle damar hastalıkları, damar iltihabı ve reyno hastalığının tedavisinde öneriliyor. Ayrıca mide spazmına karşı, idrar yolu iltihabında söktücü olarak ve böbrek kumu ya da taşlarının düşürülmesi için de ılık içilmesi tavsiye ediliyor. Bölgenin önerilen termal oteli, Doğa Thermal...





Her derde deva

BURSA



Yeşil bitki örtüsü ve bol oksijeniyle bilinen Bursa’da doğası gibi şifa dağıtan çok sayıda kaplıca var. Bursa’daki kaplıcalar, başta sinir ve cilt olmak üzere, romatizmal hastalıklar gibi çok sayıda rahatsızlığın çözümünde yardımcı oluyor. Oylat Kaplıcaları, Kara Mustafa Suyu, Eski Kaplıca, Çekirge Kaplıcaları, Yenikaplıca, Kaynarca Hamamı ve Kara Mustafa Kaplıcası kentteki beli başlı termal merkezler. Oylat suyunun en büyük özelliklerinden biri içilebilmesiyle de şifa sağlamasının yanı sıra 40 derece kaynayarak doğal haliyle kullanıma hazır olması. Kara Mustafa Suyu Bursa-Mudanya yolu üzerinde ve romatizma, nevralji, gut, egzama, kemik kırıklarında, kadın hastalıklarında etkin şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Eski kaplıcanın şifalı suyunun sindirim yolu, jinekolojik ve kalp-damar hastalıklarına faydalı olduğu belirtiliyor. Kara Mustafa Kaplıcası’nın 45 derecedeki sodyum bikarbonatlı sularının, romatizma, nevralji, gut, egzama, kemik kırığı gibi sorunların çözümüne yardımcı olduğu belirtiliyor. Almira Hotel, jürimizin tavsiyelerinden biri. Ayrıca Bursa’ya Mustafa Kemal Atatürk’ün teşvikiyle İtalya’nın ünlü mimarı Giulio Mongeri’nin inşa ettiği Çelik Palas, Bursa’daki termal oteller içinde özel bir yere sahip. 100 yıldan fazladır şifa dağıtan otel, 21 Ocak 2022 itibariyle kapsamlı bir yenilemeden geçip yeniden açıldı.



Suyu tescilli

MERSİN



Termal şehirler arasında pek de ünü duyulmamış olan Mersin, kaynaklarıyla şaşırtıyor. Güneysu, Mut-Hocantı, Tarsus-Akçakoca ve Keş Bükü, Silifke-Saparca gibi içmeleri yerel halkın çokça kullandığı kentte, şifalı suların kaynağı Toroslar... Mersin’e ilk kez bir lüks termal otel yapıldı; BN Hotel’in kullandığı doğal mineralli termal kaynak suyu İstanbul Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından test edilmiş ve 6.388 mg/litre mineral değerine sahip bulunmuş. Cilt rahatsızlıklarına, eklem ve kemik ağrılarına, solunum sorunlarından diyabete kadar birçok rahatsızlığa iyi geldiği ve vücut direncini de arttırdığı belirtiliyor. BN Hotel, Alman Medikal Wellness Birliği’nin kalite sertifkasını da alarak uluslararası sağlık turizmi için önemli bir adım attı.



Bir klasik

YALOVA



Termal Kaplıcaları, Yalova il merkezine 12 kilometre uzaklıkta. Yüzyıllardır çeşitli medeniyetlerin şifa merkezi olan Termal’in şifalı su kaynakları günümüzde de birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Buradaki sular romatizmal, jinekolojik ve metabolik rahatsızlıklarda; cilt, sindirim sistemi, karaciğer, safra kesesi, böbrek ve idrar yolları hastalıklarında kullanılıyor. Ayrıca bu suların ortopedik operasyonlar sonrası iyileşmeyi kolaylaştırdığı düşünülüyor. Geçmişte farklı kültürlerin kullandığı Termal, tarihinin her döneminde bir sağlık ve dinlenme merkezi olarak önemini korumuş. Osmanlılar zamanında kaplıca suları 1892’de Cemiyet- i Tıbbiye tarafından incelenmiş, suların Aix Les-Bains sularına eşit olduğunun anlaşılması üzerine buraya otel ve hamam yapılmış. Limak Thermal Boutique Hotel de tarihi oteller arasından jürimizin seçimi. Bölgede yeni termal yatırımları yapılıyor. Karaderili Şirketler Grubu’nun yatırımı Terma City’ye gelen yoğun telep nedeniyle 300 dönümlük ormanın yanında Terma Garden projesi başlatıldı. 7 ay önce başlanan Terma Garden Otel, 2022’nin son çeyreğinde bitecek.