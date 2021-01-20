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Sessiz ve karlı Bursa’dan muhteşem manzaralar
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Sessiz ve karlı Bursa’dan muhteşem manzaralar

Bursa’da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı şehri beyazlara bürüdü. Tarihi kentin güzelliğine kar da eklenince ortaya doyumsuz görüntüler çıktı.

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Cumartesi ve pazar günü etkisini arttıran kar, korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu kısıtlamalarının uygulandığı Bursa'da vatandaşlara da görsel şölen sundu.

Sessiz ve karlı Bursa’dan muhteşem manzaralar



Yağışlar Bursa’ya da beyaz gelinliğini giydirirken, kısıtlamalar nedeniyle sessizliğin yaşandığı şehir merkezinde; güvenlik güçleri, belediye çalışanları, temizlik personelleri mesaiye devam etti. Kentin tarihine kazınan sessiz ve karlı manzaralar, Bursalı fotoğrafçı Yakup Altan’ın objektifine yansıdı.

Sessiz ve karlı Bursa’dan muhteşem manzaralar

Sessiz ve karlı Bursa’dan muhteşem manzaralar


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