Şehzadebaşı Camii Nerede? Şehzadebaşı Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Şehzadebaşı Camii Osmanlı mimarisi tarzı ile inşa edilmiştir. Osmanlı döneminden beridir aktif olan Şehzadebaşı Camii günümüzde de hala ibadethane olarak kullanılan tarihi camiler arasında yer almaktadır.

Şehzadebaşı Camii Hakkında Bilgi

Şehzadebaşı Camii Osmanlı imparatorluğu döneminde 1. Süleyman'ın emri ile birlikte inşa edilen bir camidir. Ünlü Mimar olan Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği ilk cami Şehzadebaşı Camii'dir. Şehzadebaşı Camii çinilerle ve çeşitli malzemeler ile birlikte süslenmiş ve günümüze dek orijinalliği ile gelmeyi başarmıştır.

Şehzadebaşı Camii Şehzadeler Camii olarak da tanınmaktadır. Hikayesi mutlu ve daha sonra hüzünlü biten bir cami olan Şehzadebaşı Camii günümüzde şehrin en önemli camileri arasında bulunur.

Şehzadebaşı Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Şehzadebaşı Camii İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır. Fatih ilçesinin ise Saraçhane semtinde yer alan ünlü bir tarihi camidir. Şehzadebaşı Camii için ulaşım son derece basittir. İster özel araç ile isterseniz de toplu taşıma ile bu tarihi camiye ulaşım sağlayabilirsiniz. Şehrin merkezi konumunda olmasından ötürü Şehzadebaşı Camii sürekli olarak ziyaretçi akımına uğrayan bir camidir.

Şehzadebaşı Camii'ne İstanbul'un Fatih ilçesine geldikten sonra özel araç ile birlikte Saraçhane tabelalarını takip ederek ulaşabilirsiniz. Saraçhane tabelalarını takip ettikten sonra Şehzadebaşı Camii tabelalarını gördükten sonra giriş yapabilirsiniz. Şehzadebaşı Camii'ne metro ile de ulaşım mümkündür. Metro ile Fatih ilçesine geldikten sonra minibüs veya otobüs yardımı ile ulaşım sağlamak mümkündür. Ayrıca Eminönü merkezden de direkt olarak Şehzadebaşı Camii'ne giden otobüsler bulunmaktadır.

Şehzadebaşı Camii Tarihi

Şehzadebaşı Camii 1548 yılında inşa edilmiş olan bir camidir. Caminin yapımına ise 1543 yılında başlanmıştır. Cami inşaatı toplam 5 yıl sürmüştür. Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile yaptırılan bu cami Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği bir camidir. Şehzadebaşı Camii Osmanlı mimarisini bariz gözler önüne seren tarihin en ünlü camilerinden birisidir. Kanuni Sultan Süleyman bu caminin Saraçhane'ye yapılmasını ister. Saraçhane dönemin Osmanlı sanayi kenti idi. Sanayi ürünlerinin yapıldığı bölge idi.

Şehzadebaşı Camii Özellikleri

- Caminin iki tane minaresi bulunmaktadır.

- 18.42 metrelik bir kubbesi vardır.

- 4 tane yarım kubbesi vardır.

- İmaret ve medrese cami avlusunda yer almaktadır.

- Şehzade türbesinin için de ise çeşitli çini süslemeleri bulunmaktadır.

- Bu türbede iki tane şehzade yatar, bu şehzadeler şehzade Cihangir ve Şehzade Mehmet'tir.

- Cami adını bu iki şehzadeden almaktadır.

Şehzadebaşı Camii Hikayesi

Mimar Sinan bu camiyi yaptırırken Kanuni Sultan Süleyman seferdeydi. Seferde iken oğlu Mehmet'in vefat ettiği haberini Belgrad'da alır. Haberi aldıktan sonra çok üzülen Kanuni Sultan Süleyman bu caminin isminin Şehzadebaşı olmasını ister.

Şehzadebaşı Camii Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Şehzadebaşı Camii mimarı Mimar Sinan'dır. Bu cami Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile yaptırılan bir camidir.