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Sarp kayalıkların arasında saklı altın kumlu plaj: Praia Do Camilo
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 26.02.2020 - 10:37,Son Güncelleme:/

Sarp kayalıkların arasında saklı altın kumlu plaj: Praia Do Camilo

Portekiz'in Lagos kentindeki Praia do Camilo plajı, etkileyici konumuyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Sarp kayalıkların arasına saklı plaja 200 ahşap basamaklı bir merdivenle iniliyor.

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Altın renkli kumsal, kristal berraklığında masmavi sulara sahip plaj, kayalar arasındaki korunaklı pozisyonu nedeniyle okyanus dalgalarından etkilenmiyor ve bu sayede yüzmek için güvenli bir ortam sağlıyor.

Sarp kayalıkların arasında saklı altın kumlu plaj: Praia Do Camilo

Plajın her iki yanındaki kaya oluşumları, mağaralar da barındırıyor. Yırtıcı kuşlar erişemediğinden; kayalık girinti-çıkıntılardaki platformlar büyük karabataklar, ringa martıları ve kara başlı martıların da aralarında olduğu sayısız deniz kuşunu için de güvenli bir ortam sağlıyor.

 

 

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