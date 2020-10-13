Sarıyer Plajları 2020 - Sarıyer'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

İstanbul'un bir ilçesi olan Sarıyer son dönemde birbirinden kaliteli plajları ile öne çıkıyor. Değişik lokasyonlarda yer alan plajlar, farklı özellikleri ile güzel bir gün geçirme olanağı tanımaktadır. Ücretli ya da ücretsiz şekilde değerlendirilen plajlar, halka açık şekilde denize girme olanağı veriyor.

Tarabya Plajı

Sarıyer merkeze 4 kilometre mesafede bulunan Tarabya Plajı, bölgenin en çok değerlendirilen sahillerinden biridir. 20 metre uzunluğa sahip kumsalı ile beraber ince kumları ile güzel bir gün geçirmek mümkün. Plaja giriş ücretsiz olmakla beraber, şezlong ve şemsiye için 15 ile 20 TL gibi bir ücret ödemek gerekir. Ayrıca WC ve soyunma kabini ile duşun yanı sıra kafe ve restoranlar yiyecek ve içecek ihtiyacını sağlıyor.

Kilyos Non Stop Beach

İncecik kumları ile beraber masmavi denizi eşliğinde Kilyos Beach, özel bir işletme altında sunulan plajlardan biridir. Adından da anlaşılacağı üzere gün boyu aralıksız eğlenceli müzik eşliğinde güzel bir zaman geçirmek mümkündür. Ücretli olan bu plaj günlük kişi başı 20 veya 25 TL civarındadır. Bölgede cankurtaran olmakla beraber, Ayrıca şezlong ve şemsiye işletme tarafından sunuluyor. Fiyata dahil olarak ve WC ile soyunma kabini ve duş da yer almaktadır. Ek olarak kafeterya ile restoran gibi alanlar gün içerisinde her türlü olanağı sağlıyor.

Kilyos Solar Beach

Sarıyer merkeze 1 kilometre mesafede olan Kilyos Solar Beach, ücretli plajlar içerisinde yer almaktadır. Hem hafta içi hem de hafta sonu açık olan plaj kişi başı 20 ya da 25 TL civarında giriş imkanı tanıyor. Fiyat içerisinde şezlong ve şemsiye ile beraber, duş ve soyunma kabini gibi pek çok olanak yer almaktadır. Aynı zamanda cankurtaranı yer alan plaj incecik kumlara sahiptir.

Kilyos Baykuş Plajı

Sarıyer üzerinden merkeze 17 kilometre uzaklıkta olan Kilyos baykuş Plajı, büyüklüğü ile en güzel yerlerden biridir. Özellikle geniş kumsalı ve her türlü olanağın yer aldığı plaj, harika etkinlikler eşliğinde güzel bir gün imkanı tanıyor. Özel bir işletme altında hizmet verilen plaj 20 veya 25 TL değerinde giriş ücretinin sahiptir. Şezlong ve şemsiye ile beraber soyunma kabini ve plaj gibi olanaklar plaj içerisinde yer alıyor. Ayrıca her türlü içecek ve yiyecek ihtiyacını karşılayacak kafeterya bulunmaktadır.

Kilyos Milyon Beach

Hem kumun üzerinde hem de çimenlerin üzerinde güneşlenme imkanı veren Kilyos milyon Beach, Sarıyer merkeze 12 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Rahatlıkla belediye otobüsleri eşinde giriş imkanı tanıyan plaj, yaz sezonu boyunca açıktır. Ücretli bir plaj olmakla beraber 20 TL değerindeki kişi başı ücreti ödedikten sonra, şezlong ve şemsiyenin yanı sıra birçok olanak üzerinden imkan tanınıyor.

Uzunya Plajı

Hem çimenlik hem de kum alanıyla muhteşem bir görüntüye sahip olan Uzunya Plajı, en çok tercih edilen alanlar arasında gelmektedir. Sarıyer merkeze 2 kilometre uzaklıkta olması sayesinde kolayca ulaşım imkanı tanıyor. Aynı zamanda koy olması sebebiyle suyun biraz bulanık olduğunu söylemek gerekir. Diğer taraftan plaj ücretidir ve 20 ya da 25 TL değerinde girişi bulunmaktadır. Şezlong ve şemsiyenin yanı sıra soyunma kabini duş ve WC ile plaj içerisinde yiyecek içecek ihtiyacını karşılamak mümkün.