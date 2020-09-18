Sarımsaklı Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Sarımsaklı Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

İnce kum taneleri ve oldukça geniş kumsalı ile beraber Sarımsaklı Plajı her sene yerli ve yabancı yoğun şekilde turist çekmektedir. Aynı zamanda oldukça uzun olan plaj birçok farklı olanak ile beraber tatili en iyi şekilde geçirme olanağı vermektedir.

Sarımsaklı Plajı hakkında bilgi

Ege bölgesinin en önemli plajları içerisinde yer alan Sarımsaklı Plajı, özellikle geniş kumsalı ile bir adım öne çıkmaktadır. Değişik bölgelerde farklı işletmeler tarafından hizmet ile beraber çok daha keyifli bir zaman tanıyan Sarımsaklı Plajı, Ege'nin muhteşem maviliğini gözler önüne sermektedir. Ayrıca voleybol ya da birçok farklı etkinliğinde yer aldığı plaj, dünyanın en geniş kumsalları içerisinde yer almaktadır.

Sarımsaklı Plajı nerede ve nasıl gidilir?

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı olan Sarımsaklı’da yer alan Sarımsaklı Plajı, Ege Bölgesi'nin en çok tercih edilen kumsalları arasında yer almaktadır. Bölgeye kolay şekilde ulaşım sağlamak mümkündür. Bunun için Balıkesir üzerinden Ayvalık'a geçebilir ve buradaki dolmuşlar ile Sarımsaklı'ya gidebilirsiniz. Özellikle sürekli olarak dolmuşlar ile beraber Ayrıca belediyeye ait toplu taşıma araçları da yer almaktadır. Balıkesir üzerinden ortalama 2 saat süren Sarımsaklı’ya, Ayvalık üzerinden en fazla 15 dakika içerisinde ulaşım sağlayabilirsiniz. Tabii kendi özel araçlarınızla da kolayca bölgeye gidebilir ve Sarımsaklı Plajının tadını çıkarabilirsiniz.

Sarımsaklı Plajı Özellikleri

Sarımsaklı Plajı özellikle geniş kumsalı sebebiyle çok sevilen bir yerdir. İnci gibi kum taneleri üzerinde güneşin keyfini en iyi şekilde çıkarma olanağı tanır. Ayrıca kum deniz içerisinde de uzun bir derinlik boyunca devam ediyor. Böylece denizin içerisinde ayaklarınızı kuma basarak keyfini çıkarabilirsiniz. Sarımsaklı Plajının hemen arkasında konaklamak için birçok farklı otel ve pansiyonlar bulunmaktadır. 7 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı Plajı boyunca ayrıca değişik etkinlikler yapılmakta, birçok farklı kafe ve restoran ile duş ve tuvalet gibi birçok olanak geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Sarımsaklı Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Sarımsaklı Plajının farklı yerlerinde kamp yerleri bulunmaktadır. Özellikle 7 kilometrelik alan boyunca geniş kumsalı üzerinden ücretsiz şekilde kamp yapmak mümkün. Bunu hem çadır üzerinden hem de farklı araçlar vasıtası ile gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca günün 24 saati boyunca gece ve gündüz Sarımsaklı Plajını kullanarak kamp gerçekleştirmeniz mümkün.

Sarımsaklı Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Özellikle Sarımsaklı Plajı boyunca birçok farklı oteller yer almaktadır. Farklı yıldızlara sahip oteller ile beraber pansiyonlar üzerinde denize sıfır bir konaklama gerçekleştirebilirsiniz. Kalitesine ve özellikleri ile olanaklarına bağlı olarak, konaklama ücretleri değişkenlik göstermektedir. Ancak genel olarak kişi başı çok uygun fiyatlar üzerinden konaklama gerçekleştirmek mümkün. Bu durum 100 TL'den başlamak üzere 400 ya da 500 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Sarımsaklı Plajı Giriş Ücreti

Oldukça uzun bir plaj olduğu için sarımsaklı plajında birçok farklı işletme bulunmaktadır. Bu doğrultuda genel olarak Sarımsaklı Plajı giriş ücretleri 30 TL ila 40 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Bunlar içerisinde şemsiye ve şezlong ile beraber soyunma kabini, tuvalet ve duş gibi olanaklar yer almaktadır. Bunun yanında eğer ekstra olarak yiyecek ve içecek tercih ederseniz, ekstra ücret üzerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Eğlenceli müzikler ile beraber geniş çaplı Sarımsaklı Plajı'nın kumsalı üzerinde, denizin tadını en iyi şekilde çıkarabilirsiniz.