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Sarıgazel Tabiat Parkı, sarıya büründü
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 10:35,Son Güncelleme:

Sarıgazel Tabiat Parkı, sarıya büründü

Samsun'da, Sarıgazel Tabiat Parkı, ilkbaharın gelişiyle açan düğün çiçekleriyle birlikte sarıya büründü.

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesi sınırları içerisinde yer alan, dişbudak ve sahil çamı gibi ağaçların bulunduğu Sarıgazel Tabiat Parkı’nda, ilkbaharın gelişiyle güzel manzaralar ortaya çıktı. Yılın her dönemi binlerce kişinin ziyaret ettiği tabiat parkı, açan yabani düğün çiçekleriyle birlikte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. 

Sarıgazel Tabiat Parkı, sarıya büründü


Sarı ve yeşilin bütün tonlarının görülebileceği ve kuş cıvıltılarının yankılandığı tabiat parkı, koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında ziyarete kapatıldı. Çadır kamp, tabiat yürüyüşü, bisiklet turu gibi aktivitelerin de yapıldığı tabiat parkında koronavirüsten dolayı sessizlik hakim. Kent merkezinde ve orman içerisinde yer alması sebebiyle piknikçiler tarafından da sıklıkla tercih edilen park, girişine şerit çekilerek, ziyarete kapalı tutuluyor.

Sarıgazel Tabiat Parkı, sarıya büründü


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