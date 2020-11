Sapanca Gölü’nün son hali görenleri şaşırtıyor

Sakarya ile Kocaeli illerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü’nde tehlike giderek artıyor. Gölde su miktarı, 32,5 metre kotundan 30,62 metre kotuna geriledi. Su ihtiyacının artması, gölü besleyen dere, kaynak sularını işletme haklarına sahip şirketlerin çok olması ve kış aylarına girilmesine rağmen yağışların başlamaması göldeki su seviyesini giderek düşürdü. Uzun zamandır Sapanca Gölü’ne gelmemiş vatandaşlar ise gölün sahil şeridindeki çekilmeyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Göldeki yosunlaşma dikkatlerden kaçmazken çekilen suyla insanların göle attıkları atıklar gün yüzüne çıktı. Sapanca Gölünün son halini gören vatandaşlar ise durumdan şikayetçi oldu. Kritik noktada olan gölün seviyesi ile ilgili yetkilerin yapacağı işlemler ise merak konusu oldu.









Sapanca Gölü’nün kıymetini bilmemiz gerekiyor



Sapanca Gölü kenarında bulunan piknik alanında ailesi ile zaman geçirmeye gelen Hakan Yavuz, “Sapanca Gölü harika bir göldür. Türkiye'nin nadide göllerinden bir tanesidir. İçme suyu olarak Sakarya ve hatta İzmit Kocaeli'ye da hitap etmektedir. Ne var ki Sapanca'ya fazla yüklenilmektedir. Bunu sebeplerinden bir tanesi ise fabrikaların buradan çok su çekmeleri hatta aldığımız duyumlara göre de su satan firmaların yetmediği zaman gölden su aldıkları duyumlarını alıyoruz. Sapanca Gölü'nü bizim kıymetini bilmemiz gerekiyor. Niye bilmemiz gerekiyor eskiden çocukluğumuzda bir çeşmelerinden kana kana su içerdik şimdi çeşmelerden su içilmesini tavsiye ediyorlar fakat hala biz evlerimize içme suyunu damacanalarla alıyoruz. Bu acı bir gerçektir ileride bu Sapanca Gölü gerçekten içilemeyecek hatta musluktan akan su ile belki de bulaşıklar dahi yıkananayacak duruma gelecektir” dedi.









Fabrikaların çektikleri su, gölün seviyesinin düşmesine neden oldu



Sapanca Gölü’nde meydana gelen çekilme olayının kuraklığın yanı sıra fabrikaların bilinçsizce su çekmeleri olduğunu belirten Yavuz, “Evet, bir çekilme var bu tabiat olaylarıyla ilgili bir olay tabii ki yağmurların fazla yağmaması bunun için çok büyük bir etken ama gölün de kendi kendini yenilemesi gerekiyor. İlk önce gölün dolu olması gerekiyor ki kendi kendine yenileyebilsin. Fakat fabrikaların çektikleri su gölün seviyesinin düşmesine neden oldu. Bugün bizler yarın çocuklarımız var, çocuklarımız şu anda damacanalardan içiyor suyu. Allah korusun bu damacanalarla bir gün suyu da bulamayacak hale geleceğiz. Onun için elimizdeki değerlerin çok kıymetini bilmemiz gerekiyor her şeyin başı eğitim. İnsanlarımız gerçekten çok bilinçsiz bir şekilde buraya geldikleri zaman pikniğe, eşyaları pisliklerini buraya bırakıp gidiyorlar sanki ertesi günü tekrar buraya gelmeyecekmiş gibi. Lütfen buraya geldiğiniz zaman etrafımızda pislik varsa alıp çöpe atalım lütfen çöplerimizi atmayalım bu bir insanlıktır. Bakın başka Sapanca yok Sapanca Adapazarı'nda bir tane var Türkiye'de bir tane var ve bu güzide olan yerlerin lütfen kıymetini bilelim” diye konuştu.









Su çekilince insanların pislikleri ortaya çıktı



Sapanca Gölü kıyısında esnaflık yapan ve suyun çekilmesi sonrasında gölde biriken pisliklerin ortaya çıktığını ifade eden Murat Çakır, “Burada esnafım, yıllardır buradayım. Yola kadar gelen göl şu anda bu seviyelerde ne olacak hiç bilmiyorum. Bunun nedenini neye bağlıyorum. Kuraklık, insanların bilinçsiz su çekmesi bu ileride sıkıntı çekeceğimiz anlamına geliyor ama şu an için yetkililer ne yapıyor bilmiyorum bir an önce el atılması gerekiyor. Sapanca Gölü sayılı içme su kaynaklarından biri Kocaeli, Sakarya bu gölden su alıyor. Fabrikaların bilinçsiz olarak kendi çıkarları için buradan su alması ileride bizim kuraklık ve sıkıntı çekmemize yol açacak. Bu göl kendi kendini temizleyebilen bir göl, Sapanca Gölü’nün 14 adet pınarı var. Bu böyle giderse ne olacak ne bitecek bunu düşünüyorlar mı? Planlıyorlar mı? Bilmiyorum. Su çekilince de insanların pislikleri ortaya çıktı. Buraya gelen turistler buranın ne kadar pis olduğunu görünce gelmek istemeyecekler. Gerçekten baya pislik var insanlarımızdan doğayı kirletmemeleri konusunda anlayış göstermelerini istiyorum” şeklinde konuştu.