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Hürriyet
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Şanlıurfa'da 3 dine ev sahipliği yapan tarihi Ulu Cami ışıklandırıldı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 10.09.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da 3 dine ev sahipliği yapan tarihi Ulu Cami ışıklandırıldı

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da 3 semavi dine ev sahipliği yapan tarihi Ulu Cami özel sistemle ışıklandırıldı.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önce sinagog olarak inşa edilen, daha sonra kiliseye, ardından camiye dönüştürülen Ulu Cami, tarihi geçmişi ve mimari yapısıyla kentin en çok ilgi gören tarihi mekanlarının başında geliyor. Kentin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şanlıurfa'nın en özel simgelerinden Ulu Cami için ışıklandırma sistemi kurdu. Özel ışıklandırma sistemi sayesinde cami ve özellikle minaresi, şehrin silüetine farklı bir renk katarak görenleri adeta büyülüyor.

Şanlıurfada 3 dine ev sahipliği yapan tarihi Ulu Cami ışıklandırıldı


Şehrin ilk ve tek saat kulesi olma özelliğini taşıyan caminin minaresine ise dev Türk bayrağı asıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentteki tarihi eserlerin görsellerini iyileştirmeye yönelik çalışma yaptıklarını belirtti.

Şanlıurfada 3 dine ev sahipliği yapan tarihi Ulu Cami ışıklandırıldı


Şanlıurfa'nın 12 bin yıllık kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Beyazgül, "Şehrimizin merkezini oluşturan Ulu Cami bölgemizde özel bir silüetimiz var. Özellikle gece görünümünde bu silüeti tamamlamak için bir çalışma başlattık. Ulu Cami'mizi ışıklandırarak alanın görüntüsüne ayrı bir renk kattık. Bu tür çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Belediye kısa süre önce de yaklaşık 2 bin yıllık kaya mezarlarının yer aldığı Kızılkoyun Mağaraları'nın bulunduğu bölgenin ışıklandırılmasını sağlamıştı.

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