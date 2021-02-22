Samoa Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Samoa Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Samoa Adası Dünya'da yer alan adalardan birisidir. Dünya da birçok gezilip, görülmesi gereken ada bulunur. Bunlar konum bakımından da değişiklik gösterir.

Samoa Adası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Samoa ya da diğer ismi ile devletler tarafından kabul görmüş adı ile Bağımsız Samoa Devleti, Dünya da ki yeri Güney Büyük Okyanus da yer alır. Aynı zamanda Polinezya ülkesinde bulunan, tek bir adadan değil bir adalar topluluğundan oluşmuş bağımsız bir ülke olmaktadır. Bu ada Dünya da insanların gezip görmesi, imkanları varsa tatil yapması gereken bir ada ve ülke konumundadır. İnsanlar genel olarak tatillerinde bu adalara gitmeyi tercih etmektedir. Burası Dünya tarafından turizm açısından rağbet gören adalar arasında yer almaktadır. Türkiye'den bu adaya ulaşım yalnızca uçak ile olabilmektedir. Uçak vasıtası ile ve aktarmalarla bu adaya varılabilir.

Samoa Adası Gezilecek Yerler

Samoa Adası içerisinde birçok gezilecek, görülecek yer vardır. Bir kısmı müze, köy, şelale gibi yerler vardır. Bu yerlerin hepsi insanlar arasında popüler olan yerlerdir. İl olarak Fuipisia Falls gezilip görülmesi gereken doğal bir güzelliktir. Bu doğal güzellik Lotofaga Köyünde yer almaktadır.

55 metre yüksekliğe sahip olan bu yerden çeşitli manzara görüşlerine sahip olur. Aynı zamanda kuş gözlemciliğini seven, hoşlanan insanlar arasından tam olarak uygun yerdir. Buradan çeşitli kuş manzaralarını rahatlıkla görülebiliriz. Bir başka yer ise Museum of Samoa olmaktadır. Bu yer bir müzedir. Bugünden 100 yıl geçmişe dayanan bir yerdir. Bu yer 2 katlı bir yer olmaktadır.

3. olarak da Samoa Cultural Village yerini gezilip görülebilecek yer olmaktadır. Burası ülkenin gelenekleri ile görenekleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen insanların uğramaları gereken bir yer olmaktadır. Gelenek ve görenek hakkında çeşitli bilgiler verebilecek yapıda olan bir yerdir.

Samoa Adası Konaklama

Samoa Adası içerisinde konaklama yapılacak birçok yer vardır. Bu yerlere birçok örnek verilebilmektedir. Gerek otel, gerek küçük, tatlı, naif butik otel, pansiyon gibi çeşitli yerler bulunur. Bu yerler her tabakadan insanın maddi durumuna göre değişiklik gösterir. Her insanın maddi durumuna hitap eden yerler bulunmaktadır.

Samoa Adası Tarihi

1900-1914 yılları arası ismi Alman Samoa'sı olarak isimlendirilir. Bunun sonrasında 1914 ve 1977 arasında ise Batı Samoa ismi ile bilinmiş, bu adı tanımıştır. En son 1976 yılında Birleşmiş Milletler tarafından normal şekilde bugün ki adını, Samoa adını alabilmiştir. Burası Güneybatı Asya'dan gelen insanlar tarafından kurulmuştur. 1830 yılına kadar yani İngilizler burayı işgal edene kadar geleneksel yapısını muhafaza etmiş ancak işgal ile birlikte bu yapıyı koruyamamıştır.

Samoa Adası Özellikleri Hakkında Bilgi

Samoa Adası hakkında çok fazla farklı bilgiler bulunmamaktadır. Ulaşım olarak çeşitli ulaşım yolları vardır. Bunlar demiryolu, hava yolu, karayolu, su yolları, limanlar gibi çeşitli ulaşım imkanına sahip bir ülkedir. Bağımsızlığını 1 Ocak 1962 yılında kazanmıştır. Sonrasında ismi Bağımsız Samoa Devleti olmuş, bağımsız bir ülkeye dönmüştür. Milli bayramı Bağımsız Günü alır ve 1 Haziran da insanlar tarafından kutlanmaktadır. Büyük acılardan sonra bağımsızlığını ulaşmış olan ülkelerden birisi konumundadır.