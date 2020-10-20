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Sakin şehir Şavşat’ın sonbahar güzelliği
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 09:32 | Son Güncelleme:

Sakin şehir Şavşat’ın sonbahar güzelliği

'Sakin şehir' ünvanlı Artvin'in Şavşat ilçesi sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Doğu Karadeniz'de sonbaharla birlikte yeşilin yerini sarı tonlar almaya başladı. Artvin'in doğal güzellikleri ile büyüleyen Şavşat ilçesi de sonbaharla rengarenk oldu. 2015 yılında 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanı alan ve her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Şavşat ilçesi, yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarını sergileyen ağaçlarla kaplı ormanları, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Sakin şehir Şavşat’ın sonbahar güzelliği



Yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli-yabancı turistlerin ziyaret ettiği Şavşat ilçesi renk değiştiren bitki örtüsü, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Sakin şehir Şavşat’ın sonbahar güzelliği



Şavşatlı fotoğraf sanatçısı Güner Yazar tarafından çekilen ilçenin sonbahar fotoğrafları ressamların yağlı boya tablolarını andırıyor. Birçok sosyal medya hesaplarında yayınlanan bu fotoğraflar ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlanmış oluyor.

Sakin şehir Şavşat’ın sonbahar güzelliği


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