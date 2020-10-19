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Sakar Geçidi'ndeki görsellik seyir zevki yaratıyor
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Sakar Geçidi'ndeki görsellik seyir zevki yaratıyor

Muğla’da tatilcilerin en çok kullandığı yolların başında gelen 'Sakar’ Geçidi havadan görüntülendi. Keskin virajlarıyla bilinen ve bölgede Muğla ve Antalya’nın yanı sıra Marmaris, Fethiye, Köyceğiz, Ortaca ve Kaş ilçelerine geçiş olarak kullanılan Sakar Geçidi, DHA tarafından havadan görüntülendi. Ekim ayının ortasında dahi trafik yoğunluğunun yaşandığı alanda araçların zaman zaman ilerlemekte güçlük çektikleri görülüyor.

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Öte yandan son yıllarda yapılan çalışmaların ardından genişletilen yolun manzarası da görenleri kendisine hayran bırakıyor. 700 rakımlı yolda 8 viraj bulunuyor. Sürücüler, manzara karşısında trafiğin yorgunluğunu bir nebze de olsa unuttuklarını söylüyor. Havadan da görüntülenen virajlarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. 2017 yılında burada meydana gelen kazada 27 kişi yaşamını yitirmiş ve Türkiye’nin gözü bu geçide çevrilmişti.

Sakar Geçidindeki görsellik seyir zevki yaratıyor

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