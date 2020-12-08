Şahinler Tabiat Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Şahinler Tabiat Parkı akla gelebilecek birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Yürüyüş ve koşu ile beraber dağ yürüyüşünün yanı sıra kamp gibi daha birçok seçenek üzerinden öne çıkıyor. Tamamen doğal bir alandan kurulmuş şekilde oldukça geniş bir yapıya sahiptir. Böylece sık ormanlık alanları ve gölü ile beraber çok güzel bir vakit geçirme şansı tanıyor.

Şahinler Tabiat Parkı Hakkında Bilgi

Doğa harikası olarak öne çıkan Şahinler Tabiat Parkı özellikle hafta sonları çok fazla tercih edilen bir yerdir. 2009 yılında hizmete açılmış olan bu özel park, 40 hektarlık alanı ile birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca hem çeşitli bitki örtüsü hem yabani hayvanları ve hem de muhteşem doğallığı ile en özel tabiat parkları içerisinde yer almaktadır.

Şahinler Tabiat Parkı içerisinde Kayın, Ardıç, Sarıçam ve Meşe gibi birçok farklı ağaç çeşitlerine rastlamak mümkün. Aynı zamanda eğrelti otu ve ısırgan otu ile beraber Kuşburnu ve Çayır otu üzerinden de çok önemli bitki örtülerine sahiptir. Muhteşem bir doğal ortam sunmasının yanı sıra birçok farklı etkinliğe açık bir yerdir. Özellikle muhteşem kamp alanları, elektrik ve su ile beraber pek çok farklı ihtiyacı gidermek için hizmet sağlamaktadır.

Şahinler Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Şahinler Tabiat Parkı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi içerisinde bulunan en özel ve doğal parklar içerisinde yer almaktadır. Özellikle kamp ve piknik için uygun bir alan oluşturan bölge, aynı zamanda trekking ve dağ yürüyüş ile dağı tırmanış açısından da büyük bir öneme sahiptir.

Ankara'ya 107 kilometre uzaklığa sahip olan Şahinler tabiat Parkı'na 1,5 saat içerisinde ulaşım gerçekleştirebilirsiniz. Kızılcahamam ilçesine ayrıca 30 kilometre uzaklıkta olan Park, Bolu'nun Gerede ilçesine ise yine 30 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Tabelaları takip ederek düzgün bir yol eşliğinde kolayca Şahinler tabiat Parkı'na ulaşım sağlayabilirsiniz.

Şahinler Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Hem bireysel olarak hem de kamp yapmak amaçlı Şahinler tabiat Parkı'na giriş yapabilirsiniz. Bu doğrultuda piknik amaçlı farklı etkinlikler yapmak için giriş ücreti 10 TL olarak belirlenmiş durumda. Aynı zamanda araç başı olarak 10 TL şeklinde ifade etmek mümkün. Yine kamp yapmak isteyenler de 10 TL karşılığında bir gün boyunca rahatlıkla konaklama imkanı elde edebilir. Üstelik elektrik ve su ihtiyaçları ile beraber çok daha muhteşem bir doğal yaşam imkanı sağlamaktadır.

Şahinler Tabiat Parkı Ziyaret Saatleri

Haftanın 7 günü boyunca açık olan Şahinler Tabiat Parkı gündüz istenildiği vakit gelme olanağı tanımaktadır. Hizmetler açısından akşam saat 20.30 itibari ile beraber park kapatılmaktadır. Kamp yapacak olan kişiler ise konaklama imkanı elde etmeye devam edebilmektedir. Bölge hem hafta içi hem de hafta sonu ziyarete açık bir şekilde şehirden uzak muhteşem bir zaman geçirme olanağı tanımaktadır.

Misafirperver bir yaklaşım ile hizmet alma imkanı sağlayan bölge, ayrıca harika atmosferi ile doğayı en iyi şekilde yaşatmaktadır. Doğa yürüyüşü ve bisiklet gezileri ile beraber, kamp yapabilir veya dağ yürüyüşü de gerçekleştirebilirsiniz. Ziyaret saatleri içerisinde tüm olanaklardan faydalanırken, zengin doğal yaşama da şahitlik edebilirsiniz.