Şahinkaya Kanyonu Nerededir? Şahinkaya Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Şahinkaya Kanyonu, ülkemizin en büyük ikinci kanyonu. Bu özel kanyon, doğa tutkularının uğrak mekanlarından biri olmaya aday. Doğa fotoğrafçıları içinde Şahinkaya Kanyonu olağanüstü güzellikte karelerin yakalanabileceği göz alıcı bir kanyon.

Şahinkaya Kanyonu Nerededir?

Şahinkaya Kanyonu, Samsun ilinin Vezirköprü ilçesinde bulunmaktadır. Kızılırmak nehri üzerinde uzanan Şahinkaya Kanyonu bu sayede tekne turlarının yapılabildiği gözde turistik alanların başında gelmektedir. Detaylı olarak konum tarifi verilmek istenirse, Eşsiz bir doğal güzelliğe haiz Şahinkaya Kanyonu, Vezirköprü ilçesinde Türkmen Mahallesi, Altınkaya Baraj Gölü üzerinde olup ziyaretçilerine doyumsuz bir görsel manzara sunmaktadır. Vezirköprü ilçesine uzaklığı 13 kilometre olan kanyon, Altınkaya Barajının aynı zamanda en derin yeri olması bakımından da fazlası ile ilgi çekmektedir.

Şahinkaya Kanyonu Oluşumu

Şahinkaya Kanyonu'nun oluşumu gerek kanyona dair internet üzerinden resimleri inceleyenler ve bilgi yazılarını okuyanlar gerekse kanyonu gezmeye gelenler tarafından büyük bir merak uyandırmaktadır. Bakıldığı zaman kanyonu görmeye gelen yerli ve yabancı tüm turistleri büyüleyen doğa harikası kanyon, uzun yıllardır süregelen bir oluşumun meydana getirdiği bir yeryüzü şeklidir. Şahinkaya Kanyonu, dağlar ile dağlarda konumlanan kayaları akarsuların yıllarca aşındırması sonucu meydana gelmiştir. Altınkaya Barajı'nın yapımı ile birlikte kanyon su dolarak bugünkü görünümünü almıştır.

Şahinkaya Kanyonu Özellikleri

Kızılırmak nehri üzerinde yer alan en uzun ve dar geçit olan Şahinkaya Kanyonu'nun uzunluğu tam olarak 2,5 kilometredir. Şahinkaya Kanyonu'nda mevcut olan dik kayalıkların suya olan mesafesi ise 324 metredir. Suyun derinliği ise 80 metre olup duyanları çok derin olduğu için ürkütmektedir. Altınkaya Barajının inşası ile birlikte Şahinkaya Kanyonu'nda tekne turları organize edilmektedir. Budüzenlenen tekne turları ile Şahinkaya Kanyonunu daha yakından keşfedebilirsiniz.

Bölge için son derece önemli olan Altınkaya Barajı'nın yapımı ile birlikte bazı köyler sular altında kalmıştır. Diğer köyler ise barajın öbür tarafında kalarak karayolu ile bağlantıları tamamıyla kesilmiştir. Şahinkaya Kanyonu, Kızılırmak nehrinin turkuaz renkli sularının sarp kayalıklar arasında kendine gizemli bir geçit açtığı görkemli ve etkileyici bir yapıdadır.

Şahinkaya Kanyonu ve bulunduğu alan 2012 senesinde Ulusal Turizm Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bu özel bölgeye, dünyanın ve ülkemizin her köşesinden gezginin ulaşabilmesi ve bölgenin tanıtımını görerek yapabilmesi için günübirlik geziler düzenlenmektedir. Kano, kaya tırmanışı, paramotor gibi heyecan verici spor aktiviteleri bölgede yapılmaktadır.

Şahinkaya Kanyonu Giriş Ücreti (2020)

Şahinkaya Kanyonu'nu ziyaret etmeyi düşünenler, güncel giriş ücretini öğrenmek istemektedir. Şahinkaya Kanyonu giriş ücreti 2020 yılı için 7-TL'dir. Şahinkaya Kanyonu'nda tekne turu yapmak isteyenler için ise günübirlik tekne turu ücreti 15-TL'dir. Aracınızla karşıya feribotla geçmek isterseniz ise geçiş ücreti 60-TL civarındadır. Rehberle Şahinkaya Kanyonun gezmeyi düşünenler için rehber fiyatlarının değişiklik gösterdiğini belirtmek gerekir. Bu görülmeye değer kanyonu, rehber eşliğinde gezmek ise daha keyifli olmaktadır.

Şahinkaya Kanyonu Ziyaret Saatleri (2020)

Şahinkaya Kanyonu, hem yaz hem kış aylarında, bu aylara göre belirlenen mesai saatleri içerisinde ziyaretçilerine hizmet vermektedir. Yaz aylarında hafta sonu 11.00'dan başlayarak 17.00'a kadar her saat başı tekne turu düzenlenmektedir. Kış aylarında ise katılımcı sayısına bağlı olarak tekneler hareket etmektedir. Soğuk hava koşulları olması durumunda Şahinkaya Kanyonu'na yola çıkmadan önce ilgili iletişim numaralarından bilgi alınması uygun olacaktır.