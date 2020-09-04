Rusya Vizesi Nasıl Alınır? Rusya Vizesi Başvuru Ücreti Ve Gerekli Evraklar Listesi (2020)

Türkiye vatandaşı olup, Bordo pasaportu bulunanlar, Rusya'ya gidiş için vizeye tabi olurlar. Siyah, Gri ve Yeşil pasaport sahipleri ise 90 gün boyunca Rusya girişlerinde vizeden muaf tutulurlar. Bordo pasaportlu olan vatandaşlar, vize başvurusu yaparlarken, mutlaka belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ücretleri ödemelidirler.

Rusya Vizesi Nasıl Alınır?

Rusya vizesi iki şekilde alabilir. İlki direkt olarak konsolosluğa başvuru yapılmasıdır. Genellikle uzun süreli başvurularda konsolosluğa başvuru yapılır. ikincisi, konsolosluğun yetki verdiği vize merkezleriyle başvurunun yapılmasıdır.

Başvurular, dijital ortamda forum doldurduktan ve randevu aldıktan sonra yapılır. Randevu tarihinde, belirtilen yerde bulunulmalıdır. Başvuru için gerekli olan ve istenen evrakların eksiksiz olması gerekir. Eksik ve yanlış evrak teslimi durumunda vize başvuru reddedilebilir.

Rusya Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Rusya vizesi başvuru ücretleri, değişebildiğinden evraklar hazırlanmadan sorulmalıdır. Ücretin net olarak ne kadar olduğu konsolosluk veya vize acenteleri aracılığıyla öğrenilmesi mümkündür. Vize acentelerinden hizmet alınırsa ek bedeller talep edilir. Başvuru için ücretlerin ödenmesi şarttır. Ücret ödemeleri yapıldıktan sonra, başvuru olumsuz sonuçlanırsa, geri ödeme gerçekleştirilmez.

Rusya Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Vize talebinde bulunan ülkeler, bunun için seyahat planı yapan vatandaşlardan belge talebinde bulunabilirler. Evrakların, hazırlanması başvuru yapan kişinin sorumluluğundadır. Eksik belgelerin olmamasına, başvurunun doğru yapılmasına dikkat edilmelidir. Evrak eksikliği, vize başvurusunun direkt reddedilmesine neden olabilir.

Başvuru dilekçesi. Vize evraklarının içinde yer alması gereken belgelerden biri, başvuru dilekçesidir. Rusça veya İngilizce dilinde hazırlanan bu dilekçede, Rusya'ya neden gidileceği, ne kadar kalınacağı hakkında bilgi verilebilir. Resmi dille yazmaya dikkat edilmeli.

Başvuru formu. Hemen her ülkenin talep ettiği belge, vize başvuru formudur. Kişisel bilgilerin yanı sıra, belgelere ilişkin bilgiler burada yer almalıdır. Başvuru formu özenle ve doğru olan bilgilerle doldurulup imzalanmalıdır.

Pasaport belgesi. Teslim edilmesi gereken pasaportu şartları karşılaması gerekir. Yırtık pasaportlar kabul edilmiyor. Pasaportun, 10 yıldan eski olmaması, seyahatin bitmesinden sonra 6 ay geçerli olması, en az 2 sayfasının vize için boş olması şartları aranıyor.

Arkalı önlü çekilmiş 2 nüfus cüzdanı fotokopisi.

6 aydan daha eski olmayan 2 biyometrik fotoğraf.

3 aynı banka hesap bilgileri.

Seyahat sağlık sigortası. Minimum 30 bin Euro'luk teminatlı.

Mesleki duruma göre ek belgeler. Emekliler, öğrenciler, işçiler ek belge hazırlamalıdırlar.

Seyahatin neden yapılacağı, ne kadar yapılacağı ile ilgili belgeler. Vize merkezleriyle iletişim kurulup, belgelerin neler olduğu öğrenilebilir.

Rusya Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Rusya vizesinde aranan başvuru şartları, evrakların doğru teslim edilmesi ve diğer işlemlerinin tümünün yapılmasıdır. Evraklar teslim edildiğinde, ücret mutlaka ödenmelidir. Buna ek olarak ödeme yapıldığına ilişkin dekontun belgelerin içerisine koyulması gerekir. Ek belge talep edilmesi halinde, ilgili evraklar kısa zamanda konsolosluğa teslim edilmelidir.

Rusya Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Rusya vizesinin çıkış süresi, vize başvurusunun yapıldığı dönemle ilgilidir. Yoğun olmayan dönemlerde vize başvuru yapılırsa, otalama 15 gün içinde sonuçlanır. Resmi bayram tatilleri veya diğer durumlarda, süreç 60 güne kadar ulaşabilir. Durum göz önüne alınarak, Rusya vizesi başvurusunun 1 ay öncesinde yapılması, seyahatin aksamaması adına daha doğru olur.