Rey Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Rey Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Rey Medresesi, tarih sayfalarında sıkça gördüğümüz Rey Şehri’nde, Tahran yakınlarında bir müzede sergilenmektedir.



Rey Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



İran'da yer alan Rey şehri, bir zamanlar Part İmparatorluğu'nun başkentiydi. Daha sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin başkenti olma ayrıcalığına erişti. Bu dönemde pek çok gelişmeler yaşanmıştı. Bu gelişmelerin çoğu yapılarla alakalıydı. Bu yapılardan Rey Medresesi'de o dönemlerden kalma eşsiz bir mimarı sanat eseridir.



Şehir 1194 yılında Irak Selçukluları ile Harzemşahlar arasında yapılan savaşla ün kazanmıştır. Savaştan sonra Harzemşahlar`ın idaresine geçmiştir. Daha sonra İran ve Osmanlı Devleti arasında devamlı olarak el değiştirmiştir. Büyük Selçuklu Devleti kurucusu Tuğrul Bey'de yine bu topraklarda yaşamış, ölmüş ve gömülmüştür.



Rey Medresesi, Büyük Selçuklu döneminden günümüze kadar ayakta duran en eski yapılardan ikincisidir. Medresinin tarihi Sultan Melikşah dönemine dayanmaktadır. Bu dönemde Büyük Selçukluların veziri olan Amidülmülk Kündüri’nin, uygulamış olduğu mezhep politikaları suni düşüncenin zayıflamasına neden olmuştur. Şiî Fatımiler ise propaganda faaliyetlerini arttırmıştı. Alp Arslan’ın sultan olmasından sonra durum değişti.



Alp Arslan kendisine Nizâmülmülk'ü vezir olarak seçti. Nizâmülmülk, şafi kaidelere göre eğitim veren bir medrese inşa etmek istiyordu. Alp Arslan bu faaliyetin bütün ülkeye yayılmasını istedi. Böylece Nizâmiye Medreseleri’nin inşa süreci başladı. Nişabur, Belh, Bağdad, Herat, Basra, Isfahan, Merv, Amül, Hargird, Musul, Buşenc ve Rey gibi önemli şehirlerin her birine medreseler inşa edildi.



1072 yıllarında Rey Medresesi ve diğer medreseler Avrupa'da kurulan pek çok üniversiteye örnek teşkil etmiştir. Kuruluş amaçlarına uygun şekilde öğrenciler yetiştirmiş Rey Medresesi, uzun yıllar boyunca toprak altında kalan bir yapıdır. Medrese ilk olarak 1937 yılında yapılan kazı çalışmaları sayesinde bulunmuştur ve günümüzde İran Müzesi’nde sergilenmektedir.



Rey Medresesi Nerede?



Rey Medresesi, İran'da Tahran şehrinde bulunan bir müzede sergilenmektedir. Müze aynı zamanda antik eserlere de ev sahipliği yapmaktadır. Rey şehri ise tamamen Ortaçağ eserleri ile kaplı en önemli şehirlerden biridir. Tahran, İran'ın kuzeyinde Elburz dağlarının güneyinde yer almaktadır.



Rey Medresesi Nasıl Gidilir?



Rey Medresesi'ni görebilmek için önce İran'a gitmek gerekmektedir. Ülkemizden, İran-Tahran'a girmek için hem hava yolculuğunu hem de tren yolculuğunu tercih edebilirsiniz. İstanbul üzerinden şehre direkt uçuşlar gerçekleştirilmektedir. Tahran'da bulunan İmam Khoemeini Havaalanına indiğinizde, şehir merkezlerine taksi ya da metro kullanarak gidebilirsiniz.



Tren yolculuğu yapmak istiyorsanız, Van'dan Tebriz'de giden trenlere bilet almalısınız. Fakat güvenlik nedenleri ile çoğu kez seferler iptal edildiğinden, planınızı buna göre yapmalısınız. Tahran şehrine vardığınızda metro, minibüs ya da taksi kullanarak İran müzesine gidip Rey Medresesi’ni görme ayrıcalığına erişebilirsiniz.



Rey Medresesi Özellikleri



Günümüzde Rey Medresesi İran müzesinde sergilenmektedir. Yapının mimari parçaları zengin bir stuko süslemeye sahiptir. O dönemlerde rumi-palmet, geometrik şekiller ve figür kullanıldığı gün yüzüne çıkmıştır. Yapının şeması, dört eyvanlı avlulu Asya ev plan tipini yansıtmaktadır. Bu yüzden bir ev olduğu iddia edilmektedir. Daha sonradan yapılan araştırmalar sonucunda ise mihrabı çevreleyen kitabeler ele alınarak bu fikir çürütülmüştür. 4 eyvanlı plan şeması o dönemlerde camilerde ve ondan önce medreselerde görülmektedir.



Rey Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?



Rey Medresesi, Büyük Selçuklu Devleti'nin eserlerinden biridir. Araştırmalar sonucunda Sultan Melikşah döneminde yapıldığı düşünülmektedir. Günümüzde ise Rey Medresesi İran Devletine ait İran Müzesi’nin sergilediği yapılardan biridir.