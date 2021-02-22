Reunion Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Reunion Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Reunion Adası sahilleri, doğası ve mükemmel iklimi ile oldukça güzel bir adadır. Çoğu insan tarafından hal keşfedilmemiş olması buraya gelenlerin sessiz sakin bir tatil yapmasına imkan sağlamaktadır. Adada yaklaşık 900 bin kişi civarında insan yaşar.

Reunion Adası Hakkında Bilgi

Reunion Adası, çoğu turistin henüz keşfetmediği bir adadır. Burası doğu Afrika'ya oldukça yakındır. Bu ada çoğunlukla kayalıklar ile kaplıdır. Bu sebeple yürüyüş yapabileceğiniz ve bisikletle gezebileceğiniz çok az yer vardır.

Buraya gelen turistler gezi otobüsleri ile turistik bölgeleri rahatlıkla gezebilmektedir. Adada pek çok kültürden insan yaşamaktadır. Farklı dönemlerde buraya Afrika, Fransa, Madagaskar, Pakistan, Hindistan ve Çin'den gelen göçmenler hala burada yaşamlarını devam ettirmektedir. Adaya gelen turistler buradaki şeker kamışı tarlalarını ve dünyaca ünlü rom fabrikalarını ziyaret edebilmektedirler.

Reunion Adası Tarihi

Adadaki yerleşim ilk olarak 17. yüzyılda Fransa'nın Afrika ile Madagaskar'dan getirdiği kişiler ile başladı. Burada önceleri kölelik çok popülerken 20 Aralık 1848 yılında kölelik tamamen kaldırılmıştır ve bu tarih her sene kutlanmaktadır.

Ada 1800'lerde kısa bir süre İngilizlerin eline geçti. İsmi de Bourbon olarak değiştirildi. Ancak sonrasında ada tekrar Fransızlara verilmiştir.

1946 yılında Fransa'nın deniz aşırı olan bölgelerinden biri olmuştur. Bu ada Fransa'ya bağlı olması sebebi ile Eurozone bölgesine bağlıdır. Bunun yanında Avrupa Birliğine bağlı olan en uzak bölge olma özelliğine de sahiptir. Adada Fransızca resmi dil olarak kullanılmaktadır. Ancak halk arasında yerel bir dil olan Creole sık sık kullanılmaktadır.

Reunion Adası Nerede?

Reunion adası Fransa'nın bir adasıdır. Hint okyanusunda bulunmaktadır. Adada Dünya'nın oldukça aktif volkanlarından biri de bulunmaktadır. Bu sebeple adanın tamamen kraterler ile kaplı olduğu söylenebilir.

Reunion Adasına Nasıl Gidilir?

Türkiye'den Reunion Adasına ne yazık ki direkt uçuş bulunmamaktadır. Bu sebeple adaya en kolay Paris aktarmalı olarak gitmek mümkündür.

Reunion Adası Gezilecek Yerler

Burada dünyadaki en büyük aktif volkanik dağlardan biri olan Piton de la Fournaise bulunmaktadır. Bu volkanik dağ en son 2004 yılında aktif bir patlama yaşamıştır. Burada dağ eteğinde yürüyüşler de düzenlenmektedir.

Piton des Neiges dağı ise günümüzde aktif olmayan yanardağlardan biridir. Çoğu turist buraya gün doğumunu izlemek için gelmektedir.

Cirque de Mafate yanardağ patlamaları nedeni ile toprağın çökmesi sebebiyle meydana gelmiştir. Bu bölgede küçük bir yerleşim yeri olan bir köy vardır. Ancak köye gitmek için araba yolu bulunmaz. Bu sebeple köye gitmek isteyenler yalnızca yüzerek gidebilmektedir.

Trou de Fer kanyonun derinliği yaklaşık 300 metre civarındadır. Bras de Caverne Nehri de bu kanyonun içinden akmaktadır.

Kelonia, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunması amacı ile kurulmuş olan bir merkezdir. Burada koruma altına alınmış olan deniz kaplumbağalarını ziyaret etmeniz mümkündür.

Musee Leon-Dierx Müzesi Saint Denis'de bulunur. Müzenin binası da tarihi bir yapıdır. Bu müze 1912 yılında ziyaretçilere açılmıştır ve hala hizmet vermektedir.

Reunion Adası Konaklama Şartları

Reunion'da çok fazla konaklama seçeneği bulunmaktadır. Ancak kalacağınız oteli iyi bir şekilde araştırıp seçmeniz oldukça önemlidir. Bütçenize uygun otelleri kolay bir şekilde bulmanız mümkündür.

Reunion Adası Özellikleri

Bu ada volkanik bir ada olması sebebi ile de yerleşim çok dağınık bir şekilde kurulmuştur. İklimi tropikaldir. Bu nedenle sıcaklıklar genelde yüksek olmaktadır.