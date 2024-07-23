 Özlenen Özkan 1 adım önde…

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O yüzdendir ki rektör belirleme süreçleri her zaman heyecanlı geçmiştir.

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Yine öyle heyecanlı bir döneme girdik.

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Çünkü Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın görev süresi 14 Ağustos’ta doluyor.

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Ben de süreci merak ettiğim için üniversite muhabirliğim döneminde edindiğim Ankara kaynaklarımı şöyle bir yokladım.

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Öncelikle şunu söyleyeyim; öyle ortada 28-30 aday falan yok.

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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açtığı rektör adaylığı ilanına e-devlet üzerinden başvuru yapan sayısı 19, YÖK görüşmesine katılan ise 12.

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Bu isimlerin 5’i Antalya’dan diğer isimler ise başka kentlerden.

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YÖK komisyonu tarafından görüşmeye çağrılan isimleri tek tek yazmayacağım ama 2 isme vurgu yapmakta fayda var.

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Elbette bunlardan biri Prof. Dr. Özlenen Özkan.

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Özlenen Hanım, ikinci dönem için başvurusunu yaptı, Ankara’daki YÖK görüşmesine katıldı.

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Aldığım bilgilere göre; görüşme son derece başarılı geçmiş.

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Rektör Hanım kalın bir dosya ile YÖK üyelerinin karşısına çıkmış, yaptıklarını, yapacaklarını uzun uzun anlatmış.

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Rektörlük başvurusu yapan dikkat çekici diğer isim ise Prof. Dr. Mehmet Altunkaya.

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Daha önce dekanlık ve rektör yardımcılığı da yapan Mehmet Bey de kurula detaylı bir sunum yapmış, neden aday olduğunu, neleri değiştirmek istediğini anlatmış.

MURAT HOCA DAHA NE DESİN?

Gelelim aday olmadığı halde aday ilan edilen Prof. Dr. Murat Turhan’a.

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Murat Hoca’yı yakından tanırım.

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Aday olsa saklamaz “Adayım arkadaş” derdi zaten.

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Bendeki aday listesinde de ismi yoktu ama yine de kendisini arayıp işin aslını sordum.

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İşte, Murat Hoca’nın tartışmalara son verecek cevabı:

“Kesinlikle aday değilim. Öyle bir niyetim olsa önce Özlenen ve Ömer Hoca’yla konuşurdum. Ayrıca yardımcılığını yaptığım bir ismin karşısına aday olarak çıkmak bana etik gelmiyor.”

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Murat Hoca daha ne desin?

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Tabii kendisi çok mütevazı olduğu için söylemiyor ama bu ilginin sebebi rektör yardımcılığı dönemindeki performansı bence…

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HAYIRLI, UĞURLU OLSUN

Yeni rektör muhtemelen 15 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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Bana sorarsanız yeni dönem için en güçlü aday Prof. Dr. Özlenen Özkan.

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Öğretim üyelerinin birçoğu da böyle düşünüyor olacak ki aday sayısı minimum seviyede kalmış.

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Hatırlayın; Prof. Dr. Mustafa Ünal döneminde yanılmıyorsam 45 aday vardı.

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Eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa Özlenen Hanım ikinci dönem için kolları sıvayacak.

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Zaten kendisi de bunu istiyordu.

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Hürriyet’e verdiği son röportajda şöyle demişti:

“Başlatılan projelerin sonuçlandırılması için ikinci dönemin hedeflenmesini doğru buluyorum. Benim için de ikinci dönem olursa iyi olur. Çünkü ben daha uluslararası bir üniversite hayal ediyorum.”

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Ne diyelim üniversitemiz için hayırlı, uğurlu olsun…





ATSO BAŞKANI BUGÜN BELLİ OLUYOR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar’ın zamansız vedası hepimizi derinden yaraladı.

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Ama yakın çalışma arkadaşları çok iyi biliyordu ki; Ali Bahar, matem havasını sevmez, yasını bile çalışarak, üreterek tutardı.

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Şimdi ATSO ve OSB kadroları işte tam da bunu yapıyor, işlerine dört elle sarılıyor.

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Hatta bugün ATSO’nun yeni ‘Yönetim Kurulu Başkanı’ belli olacak.

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Yönetimdeki hangi isim bu göreve gelirse gelsin Ali Başkan’ın projelerine amasız, fakatsız, lakinsiz sahip çıkacağına yürekten inanıyorum…