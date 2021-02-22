Prens Edward Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Prens Edward Adası, Maritimes ve Doğu Kanada’da bulunan bir eyalet. Eyalet yüz ölçümü itibariyle de Kanada’nın en küçük eyaleti olma özelliğini taşıyor. Ülkede nüfus yoğunluğunun ise en yoğun olduğu eyalet olarak biliniyor. Bu yoğunlukta Kanada’da yaşayanların popüler sporu olan golfün etkisi büyük. Golf tutkusu, bu spor için pas içeren toprak ihtiyacını öne çıkarmış, bu nedenle kırmızıya bezeli toprakların bir hayli dikkat çekmesine neden olmuştur.

Prens Edward adası nerede?

Doğu Kanada ve Maritimes bölgesine bağlı eyaletlerden biri olan Prens Edward adaları Charlettotown’ın başkent olduğu, anayasal monarşi ile yürütülen adalardan biridir. 1 Eylül 1873 tarihinde 8.eyalet olarak konfederasyona katılmış olan ada, 5.660 km2 yüzölçümüne sahiptir.

Prens Edward adasına nasıl gidilir?

Geniş nüfuslu Prens Edward adalarına Kanada’dan Northumberland Boğazı köprü yolunu kullanarak feribot ile kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda havayolunu da kullanabilirsiniz.

Prens Edward adası tarihi ve özellikleri

Adanın tarihi 1873 yılına dayanır. Bu tarih itibariyle 8.eyalet haline gelmiş, Kraliçe Victoria’nın babası ve aynı zamanda Strathearn Dükü Olan Edward Augustus’tan da adını aldığı bilinmektedir. Prens Edward üç ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçeler Kings, Queens ve Prince ilçeleri. Adanın büyük çoğunluğu Queens’te yaşıyorken Kings ilçesi herhangi bir şehir içermemektedir. Genellikle bu ilçedeki kişiler Georgetown, Montauge ve Morell gibi yerlerde yaşamaktadır. Prince ilçesi, adanın diğer bir nüfus yoğunluğunun olduğu Batı kesimidir.

Prens edward adası gezilecek yerler

Adanın doğu kısmında Wood adaları bulunur. Bu adalarda yer alan şaraphane görülmeye değerdir. Paanmure adasında ise büyük bir kumsal bulunur. Aynı zamanda bu kumsalda bir deniz feneri de yer alır. Red Point Provincial Park, Souris ve Georgetown, Launching Point gibi yerler, plajın ilerleyen sahil rotaları. Bu rotalarda yürüdükçe kırmızı kumtaşı tepelerini de görmeniz mümkün.

Prens Edward adalarının daha sık tercih edilen kumsal Basin Head Provincial Park’ta bulunuyor. Plaj gerçekten görülmeye değer. Paanmure gibi East Point’de bir deniz feneri bulunuyor. Burada aynı zamanda Elmira Müzesi’de yer almaka. Kuzey Gölü Limanı olarak adlandırılan North Lake Harbour ile Neufrage Limanı’nı da ziyaret etmelisiniz.

Başkent Charlottetown adanın popüler çikolatası olan Anne of Green Gables çikolatasını almanız için önemli bir durak. Burada ayrıca okyanus kenarındaki bir restaurantta ıstakoz yemeyi unutmamanızı tavsiye ederiz.

National Park’a vardığınızda sizi daha yeşil ve kayalıklı bir manzara ile harika bir plaj bekliyor. Cavendish’e vardığınızda ünlü yazar Lucy Maude Montgomery’nin evini görebiliyorsunuz.

Adaları ziyaret ettiğinizde mutlaka görülmesi gereken iki yer daha var. Fransız Nehri ve Konfederasyon Köprüsüdür. Bu yerleri görmek için Seacown Pond ve Acadian bölgelerine gitmelisiniz.

Prens Edward adası konaklama

Adanın Summerside, Cavendish, Brackley Beach gibi yerlerinde pek çok otel bulunuyor. Otel yoğunluğunun en yoğun olduğu yerleşim ise başkent Charlettotown’da. Daha sakin bir otel arayışındaysanız North Rustico’yu tercih edebilirsiniz. Fiyatlar aşağı yukarı benzer tutarlarda olmakla birlikte başkentte daha geniş opsiyonlarla konaklama fırsatı da yakalayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Prens Edward adalarında gezmeyi ve uzun vakit geçirmeyi sevenler için süite tarzı daireler de iyi bir alternatif olabiliyor.