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Posof’da muhteşem bahar manzarası
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 10:58,Son Güncelleme:

Posof’da muhteşem bahar manzarası

Ardahan’ın sınır ilçesi Posof’a bahar bu yıl geç gelse de muhteşem renk cümbüşüyle bir başka görsel şölen oluşturuyor.

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Posof vadisi yeşilliğe bürünürken yaylalarda ki karlar da erimeye başladı. Mayıs ayının son günleri olmasına rağmen kırsalda hala ısınmak için soba yakılıyor. Yaylalarda da erimeye başlayan karlardan sonra yeşilin farklı tonları muhteşem görsel şölen oluşturdu.

Posof’da muhteşem bahar manzarası


Posof’ta yaylalara çıkılınca doğa daha da canlanıyor. Otlayan hayvanlar ve yaylalarda açan rengarenk çiçekler doyumsuz güzellikler sergiliyor.

Posof’da muhteşem bahar manzarası


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