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Hürriyet
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Pistlerde sizi şık gösterecek 10 parça
Seyahat
Neslişah Şatıroğlu / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.01.2021 - 09:05 | Son Güncelleme:

Pistlerde sizi şık gösterecek 10 parça

Kayak mevsimi geldi. Hem eğlenceli, hem sağlıklı hem de arkadaşlarınız ve ailenizle harika zaman geçirmenizi sağlayacak kayak pistlerine gitmeden önce gerekli kıyafet ve ekipmanı hazır etmeniz gerek. Kayarken sıcak ve konforlu hissettirecek, ayrıca iyi görünmenizi sağlayacak 10 ürün seçtik.

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Havalı ve fonksiyonel
Kayak yaparken gözlerinizi UV ışınlarına karşı koruyacak bir kayak gözlüğü edinmeniz şart. Roxy’nin bu modeli koruma özelliğinin yanında havalı duruyor. Roxy, 360 lira

Pistlerde sizi şık gösterecek 10 parça



Kullanımı kolay, konforlu
Karla uyumlu beyaz pantolon sıcak tutup konforlu hissettirirken iyi görünmenizi sağlayacak. Çıtçıtlı ve ayarlanabilen paçalarıyla kolay kullanımlı. Wedze, Decathlon, 260 TL

Pistlerde sizi şık gösterecek 10 parça



Eskimo havasında
Eskimoları hatırlatan tüylü tasarımı ve kaymaz tabanı sayesinde en soğuk havalarda bile sıcak tutma özelliğine sahip. Nine West, 252 lira

Pistlerde sizi şık gösterecek 10 parça



Hem şehirde hem dağda
Termal tayt alırken fonksiyonel bir seçim yapın. Bu taytı kayakta içlik olarak kullanabileceğiniz gibi günlük kazaklarınızla da eşleştirebilirsiniz. Calzedonia, 199 lira

Pistlerde sizi şık gösterecek 10 parça



Vücut ısısını koruyor
Sıcak ve kuru kalmanızı sağlayan termal tişörtler, valizinizde mutlaka olsun. Bu tişörtün üç rengi var; markanın internet sitesine bakabilirsiniz. Marks&Spencer, 200 lira

Pistlerde sizi şık gösterecek 10 parça



Efsane kayakçıdan ilhamla
The North Face’in efsane kayakçı Scot Schmidt ile birlikte tasarladığı koleksiyondan seçtiğimiz bu termal şapka üniseks. The North Face, 329 lira 

Pistlerde sizi şık gösterecek 10 parça



Önce güvenlik
İster yeni başlamış, ister düzenli kayak yapıyor olun koruyucu bir kask, olmazsa olmazlardan. Bu modele Trendyol.com adresinden ulaşabilirsiniz. Uvex, 349 TL

Pistlerde sizi şık gösterecek 10 parça



Ayaklarınızı sıcak tutun
Kalın bir kar botu bile ayaklarınızı sıcak tutmaya yetmeyebilir. Kalın çoraplar da almalısınız. Canlı renklerin pozitif enerjisini üstünüzde taşıyabilirsiniz. Pantzher Ski, 35 lira

Pistlerde sizi şık gösterecek 10 parça



Popüler tonlarda
İçinde iyi hissedeceğiniz bir kayak montu olmazsa olmaz. Bu model hem rüzgâr geçirmeyen hem de nefes alabilen kumaşı sayesinde oldukça fonksiyonel. Üstelik rengi de yılın popüler tonlarından... LCW, 170 lira

Pistlerde sizi şık gösterecek 10 parça



Kat kat giyinmeyi tercih edin
Kayağa gidenlere mutlaka kat kat giyinmeleri tavsiye edilir. Defacto’dan seçtiğimiz bu polar, fermuarlı yakası, kapüşonlu dizaynı ve soğuk havalar için tasarlanmış olmasıyla ideal bir seçim. Kayak tatilinizin ardından kışın gündelik stillerinizde de kullanmaya devam edebilirsiniz. Defacto, 100 lira


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