Pistlerde sizi şık gösterecek 10 parça

Havalı ve fonksiyonel

Kayak yaparken gözlerinizi UV ışınlarına karşı koruyacak bir kayak gözlüğü edinmeniz şart. Roxy’nin bu modeli koruma özelliğinin yanında havalı duruyor. Roxy, 360 lira









Kullanımı kolay, konforlu

Karla uyumlu beyaz pantolon sıcak tutup konforlu hissettirirken iyi görünmenizi sağlayacak. Çıtçıtlı ve ayarlanabilen paçalarıyla kolay kullanımlı. Wedze, Decathlon, 260 TL









Eskimo havasında

Eskimoları hatırlatan tüylü tasarımı ve kaymaz tabanı sayesinde en soğuk havalarda bile sıcak tutma özelliğine sahip. Nine West, 252 lira









Hem şehirde hem dağda

Termal tayt alırken fonksiyonel bir seçim yapın. Bu taytı kayakta içlik olarak kullanabileceğiniz gibi günlük kazaklarınızla da eşleştirebilirsiniz. Calzedonia, 199 lira









Vücut ısısını koruyor

Sıcak ve kuru kalmanızı sağlayan termal tişörtler, valizinizde mutlaka olsun. Bu tişörtün üç rengi var; markanın internet sitesine bakabilirsiniz. Marks&Spencer, 200 lira









Efsane kayakçıdan ilhamla

The North Face’in efsane kayakçı Scot Schmidt ile birlikte tasarladığı koleksiyondan seçtiğimiz bu termal şapka üniseks. The North Face, 329 lira









Önce güvenlik

İster yeni başlamış, ister düzenli kayak yapıyor olun koruyucu bir kask, olmazsa olmazlardan. Bu modele Trendyol.com adresinden ulaşabilirsiniz. Uvex, 349 TL









Ayaklarınızı sıcak tutun

Kalın bir kar botu bile ayaklarınızı sıcak tutmaya yetmeyebilir. Kalın çoraplar da almalısınız. Canlı renklerin pozitif enerjisini üstünüzde taşıyabilirsiniz. Pantzher Ski, 35 lira









Popüler tonlarda

İçinde iyi hissedeceğiniz bir kayak montu olmazsa olmaz. Bu model hem rüzgâr geçirmeyen hem de nefes alabilen kumaşı sayesinde oldukça fonksiyonel. Üstelik rengi de yılın popüler tonlarından... LCW, 170 lira









Kat kat giyinmeyi tercih edin

Kayağa gidenlere mutlaka kat kat giyinmeleri tavsiye edilir. Defacto’dan seçtiğimiz bu polar, fermuarlı yakası, kapüşonlu dizaynı ve soğuk havalar için tasarlanmış olmasıyla ideal bir seçim. Kayak tatilinizin ardından kışın gündelik stillerinizde de kullanmaya devam edebilirsiniz. Defacto, 100 lira