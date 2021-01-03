Pistlerde sizi şık gösterecek 10 parça
Kayak mevsimi geldi. Hem eğlenceli, hem sağlıklı hem de arkadaşlarınız ve ailenizle harika zaman geçirmenizi sağlayacak kayak pistlerine gitmeden önce gerekli kıyafet ve ekipmanı hazır etmeniz gerek. Kayarken sıcak ve konforlu hissettirecek, ayrıca iyi görünmenizi sağlayacak 10 ürün seçtik.
Havalı ve fonksiyonel
Kayak yaparken gözlerinizi UV ışınlarına karşı koruyacak bir kayak gözlüğü edinmeniz şart. Roxy’nin bu modeli koruma özelliğinin yanında havalı duruyor. Roxy, 360 lira
Kullanımı kolay, konforlu
Karla uyumlu beyaz pantolon sıcak tutup konforlu hissettirirken iyi görünmenizi sağlayacak. Çıtçıtlı ve ayarlanabilen paçalarıyla kolay kullanımlı. Wedze, Decathlon, 260 TL
Eskimo havasında
Eskimoları hatırlatan tüylü tasarımı ve kaymaz tabanı sayesinde en soğuk havalarda bile sıcak tutma özelliğine sahip. Nine West, 252 lira
Hem şehirde hem dağda
Termal tayt alırken fonksiyonel bir seçim yapın. Bu taytı kayakta içlik olarak kullanabileceğiniz gibi günlük kazaklarınızla da eşleştirebilirsiniz. Calzedonia, 199 lira
Vücut ısısını koruyor
Sıcak ve kuru kalmanızı sağlayan termal tişörtler, valizinizde mutlaka olsun. Bu tişörtün üç rengi var; markanın internet sitesine bakabilirsiniz. Marks&Spencer, 200 lira
Efsane kayakçıdan ilhamla
The North Face’in efsane kayakçı Scot Schmidt ile birlikte tasarladığı koleksiyondan seçtiğimiz bu termal şapka üniseks. The North Face, 329 lira
Önce güvenlik
İster yeni başlamış, ister düzenli kayak yapıyor olun koruyucu bir kask, olmazsa olmazlardan. Bu modele Trendyol.com adresinden ulaşabilirsiniz. Uvex, 349 TL
Ayaklarınızı sıcak tutun
Kalın bir kar botu bile ayaklarınızı sıcak tutmaya yetmeyebilir. Kalın çoraplar da almalısınız. Canlı renklerin pozitif enerjisini üstünüzde taşıyabilirsiniz. Pantzher Ski, 35 lira
Popüler tonlarda
İçinde iyi hissedeceğiniz bir kayak montu olmazsa olmaz. Bu model hem rüzgâr geçirmeyen hem de nefes alabilen kumaşı sayesinde oldukça fonksiyonel. Üstelik rengi de yılın popüler tonlarından... LCW, 170 lira
Kat kat giyinmeyi tercih edin
Kayağa gidenlere mutlaka kat kat giyinmeleri tavsiye edilir. Defacto’dan seçtiğimiz bu polar, fermuarlı yakası, kapüşonlu dizaynı ve soğuk havalar için tasarlanmış olmasıyla ideal bir seçim. Kayak tatilinizin ardından kışın gündelik stillerinizde de kullanmaya devam edebilirsiniz. Defacto, 100 lira
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