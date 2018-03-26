OrmanlarÄ± korumak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ten And AmazonlarÄ± GÃ¶zetleme Projesi (MAAP), Amazon ormanlarÄ±nÄ±n Peru'daki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 143 bin hektar ormanlÄ±k alanÄ±nÄ±n tahrip edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 240 bin futbol sahasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k gelen bu alanÄ±n, son 5 yÄ±lda Peru'daki Amazon ormanlarÄ±nda yÄ±llÄ±k olarak yok edilen en dÃ¼ÅŸÃ¼k miktar olduÄŸu belirtildi.

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Peru Ã‡evre BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, Peru'daki Amazonlarda ormanlÄ±k alanlarÄ±n yok edilmesine, nehirleri de kirleten yasa dÄ±ÅŸÄ± altÄ±n madenciliÄŸi, hayvancÄ±lÄ±k ve tarÄ±m neden oluyor. Ã–zellikle geniÅŸ alanlarda palmiye yaÄŸÄ± elde etmek iÃ§in yapÄ±lan tarÄ±m faaliyetlerinin ormanlÄ±k alanlarÄ± yok ettiÄŸi ifade ediliyor.

Peru'daki Amazon ormanlarÄ± yaklaÅŸÄ±k 130 milyon hektarlÄ±k alanÄ± kapsÄ±yor. Peru'da 2001â€™den bu yana yaklaÅŸÄ±k 2 milyon hektarlÄ±k Amazon ormanÄ± yok edildi. GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Peru'daki Amazon ormanlarÄ±nda geÃ§en yÄ±l 240 bin futbol sahasÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ormanlÄ±k arazinin yok edildiÄŸi bildirildi.

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FotoÄŸraflar: newsgo

Kaynak: Ensonhaber