Pertevniyal Valide Sultan Camii Nerede? Pertevniyal Valide Sultan Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Dünyanın farklı yerlerinden önemli isimlerin bir arada çalıştığı bu özel Cami, Osmanlı döneminde yapılmış en özel yapılar içerisinde yer almaktadır. Özellikle tarihi dokusu ve diğer camileri göre farklı mimari yapısı, pek çok insan tarafından oldukça ilgi görmektedir.

Pertevniyal Valide Sultan Camii Hakkında Bilgi

Bu Cami Sultan 1. Abdülaziz’in annesi ve Sultan ikinci Mahmut'un eşi olan Pertevniyal Valide Sultan adına yaptırılmıştır. Özellikle Cami'nin mimari tasarım için çok önemli isimler dünya çapında katılım göstermiştir. En önemlisi neogotik mimari tasarımın nedeniyle diğer camilere göre farklı bir yapısı bulunmasıdır. Avrupai bir tarz ile beraber dönemin mimari yapısını yansıtan nitelikli ve gösterişli bir etki sunuyor.

Pertevniyal Valide Sultan Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Pertevniyal Valide Sultan Camii İstanbul'da yer almaktadır. Daha çok İstanbul'un Suriçi Aksaray Meydanı'nda yer aldığını dile getirmek mümkün. Atatürk bulvarı ile Turgut Özal Caddesi köşesinde yer almaktadır. İstanbul'un farklı semtlerinden rahatlıkla toplu taşıma araçlarını kullanarak bölgeye ulaşım sağlamak mümkün. Aynı zamanda özel araçlarınız vasıtasıyla Aksaray'a gelerek meydana ulaşmak suretiyle Pertevniyal Valide Sultan Camisi'ni ziyaret edebilirsiniz.

Pertevniyal Valide Sultan Camii Tarihi

Pertevniyal Valide Sultan Camii 1869-1871 tarihleri arasında yaptırılmış en özel mimari yapılar içerisinde yer almaktadır. Sultan İkinci Mahmut un eşi ve aynı zamanda Sultan 1. Abdülhamid'in annesi olan Pertevniyal Valide Sultan için yaptırılmış bir camidir. Uygulama ve şantiye yönetimi ile beraber mimari tasarım açısından farklı isimlerin ortak bir çalışma gerçekleştirerek hazırlanmış bir cami olarak öne çıkıyor. Günümüze kadar korunmuş olan bu Cami, en çok ilgi gören ve farklı tasarımıyla dikkat çeken camilerden biridir.

Pertevniyal Valide Sultan Camii Özellikleri

Özellikle neogotik yapısı sebebiyle Pertevniyal Valide Sultan Camii diğer camileri göre çok farklı bir tasarıma sahiptir. Üstelik o dönem din bilginlerinin, hocaların ve devletin ileri gelenlerinin katılımıyla temel atma töreni yapılmış dönemin en önemli camileri arasında yer almaktadır. Bu esnada Pertevniyal Valide Sultan ise meydanı gören bir evin içerisinde temel atma törenine şahitlik etmiştir. Dolmabahçe Camii'nden daha geniş bir yapıya sahip olan bu Cami, tek yüksek minareye sahipken oldukça incedir. Ayrıca meydana bakan avlusu bulunurken, birçok özel süslemesi ile dikkatleri üzerine çeken estetik bir yapısı bulunur.

Pertevniyal Valide Sultan Camii Hikayesi

Dönemin en ilgi gören ve önemli isimleri bir araya getiren camilerinden biri olarak Pertevniyal Valide Sultan Camii öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda hem temel atma töreni hem de açılışı anında, ülkenin ileri gelen din adamları ve hocaları ile beraber yüksek devlet liderleri hazır bulunmuştur. En önemlisi diğer camilere göre farklı bir yapıya sahip olmasıyla, döneminde dikkatleri üzerine toplayan en önemli yapılarından biridir.

Pertevniyal Valide Sultan Camisi Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Bu caminin yapılışında birçok önemli isim çalışmıştır. Caminin planında Sarkis Balyan ile beraber Hagop Balyan yer almaktadır. Aynı zamanda caminin mimarı ise Montani olarak biliniyor. Çizim işlemleri konusunda o dönem desinatör Osep görev almıştır. Bu isimlerin bir araya gelmesi ile neogotik bir yapı altında kendine has tasarımıyla Pertevniyal Valide Sultan Camisi ortaya çıkmıştır.