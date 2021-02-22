Paskalya Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Paskalya Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Orijinal adı Isla de Pascua olan Paskalya adası özellikle ilkbahar ve yaz aylarında turist akınına uğruyor. Yüz ölçümü 163 kilometre karedir olan adada hem doğa hem de tarih turizmi gelişmiştir.

Paskalya Adası Hakkında Bilgi

17. yüzyılın sonlarında keşfedilen Paskalya adası, adını Hristiyanlar için kutsal kabul edilen Paskalya bayramından almıştır. Yumurtaların rengarenk boyandığı bu bayram, adanın yerli halkı ve turistler tarafından da kutlanır.

Paskalya Adası Tarihi

Ada 1687 yılında Hollandalı ve İspanyol kaşifler tarafından keşfedildi. İlk adı San Carlos olan ada uzun yıllar boyunca İspanya'nın egemenliği altında kaldı. 1700'lü yılların başında Fransa'nın hakimiyetine giren Paskalya Adasının nüfusu bu tarihlerde yaklaşık 10 bin idi.

Sonraki yıllarda köle tacirlerinin hedefi haline gelen adanın nüfusu 19. yüzyıldan itibaren azalmaya başladı. Yerli halktan yaklaşık 2000 bin kişinin köle olarak satılması nüfusun azalmasında etkili olmuştur. Aynı yıllarda adada ortaya çıkan çiçek salgını sonrası nüfusun %80'i hayatını kaybetti.

Tarih boyunca birçok bilim insanının ziyaret ettiği ve araştırmalar yaptığı Paskalya Adası 1995 yılında UNESCO tarafından koruma altına alındı.

Paskalya Adası Nerede?

Paskalya Adası, Bolivya, Peru ve Arjantin ile sınır komşusu olan Şili'ye bağlı bir adadır. Şili'nin Valparaiso bölgesinde bulunan ada Pasifik Okyanusunda yer almaktadır.

Paskalya Adasına Nasıl Gidilir?

Şili'den yaklaşık 3800 kilometre uzak olan Paskalya Adasına ulaşım sadece hava yoluyla sağlanıyor. Adaya gidebilmek için öncelikli olarak Santiago'ya ulaşmak gerekiyor. 4 saatlik bir uçuştan sonra adaya ulaşmak mümkün. Bir diğer seçenek ise Haiti'den kalkan uçaklara binmek.

Paskalya Adası Gezilecek Yerler

1- Rano Raraku:

Milli Parkın en büyük bölümlerinden biri olan Rano Raraku'da krater gölü yer alıyor. Maoi heykellerini yakından görmek isteyenler, Paskalya Adasının en çok turist çeken noktalarından biri olan Rano Raraku'yu ziyaret edebilir.

2- Orongo:

Adanın batı kesiminde yer alan Orongo, taş evleriyle meşhur. Yüzyıllar önce ayin ve tören merkezi olarak kullanılan Orongo, doğa güzellikleriyle de ilgi çekiyor.

3- Hanga Roa:

Hanga Roa, Paskalya Adasının başkentidir. Adanın merkezi konumundaki kentte gezilecek birçok market ve hediyelik eşya dükkanı bulunuyor. Aynı zamanda bir liman kenti olan Hanga Roa, limanıyla da ünlü. Burayı ziyaret eden turistler tarihi kiliseyi ve limanı gezebilir.

Adada gezilebilecek diğer yerler: Anakena, Rapa Nui Milli Parkı ve Ahu Tongariki.

Paskalya Adası Konaklama Şartları

Özellikle 1950'li yıllardan sonra turist akınına uğrayan adada birçok lüks otel ve pansiyon tarzı konaklama merkezleri bulunuyor. Bu otellerin büyük çoğunluğu başkent Hanga Roa'da yer almaktadır. Adanın iç kesimlerinde ise taş evler var ve bu evler otellere göre daha ucuz.

Paskalya Adası Özellikleri

Rapa Nui Milli Parkı adıyla da bilinen Paskalya Adası, günümüzde hala gizemini koruyan taş heykellere ev sahipliği yapıyor. Niçin yapıldığı tam olarak bilinmeyen heykellerin ortama yüksekliği 6 -7 metre. En büyük heykellerin yüksekliği ise 11 metreye kadar uzanıyor. Çeşitli insan figürlerinden oluşan Maoi'ler, Nemrut Dağındaki heykeller ile benzet özellikler taşıyor.

Adanın en önemli özelliklerinden biri Güney Amerika'nın turizm merkezlerinden biri olmasına rağmen tamamen kendine has ve yerli bir dokuya sahip olması. Adayı ziyaret edenler Maoi figürlerinden oluşan anahtar ve kolyelerden satın alabilir.