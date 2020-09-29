Pamukkale benzeri Altınkale Kaplıcaları, şifa arayanların gözdesi

Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerinin benzeri olan proje, Sivas'ta hayata geçirildi. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten faydalanarak, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar oluşturuldu. Kükürtlü suyun bu alanlara verilmesiyle birlikte sarı renkli traverten benzeri oluşumlar elde edilmeye başlandı.







Peyzaj düzenlemesi, rekreasyon alanları, geleneksel çadır projesi, yöresel ürünler pazarı gibi eklentilerin de bulunduğu alan özellikle hafta sonlarında ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İl merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde hayata geçirilen Altınkale Projesi, henüz tamamlanmamış olmasına rağmen ilgi görmeye başladı. Altınkale'ye gelenler havuzlara girip, suyun doğal sıcaklığı ve şifasından faydalanmaya başladı. Özellikle koronavirüs sürecinde tatile gidemeyen aileler, çocuklarıyla birlikte Altınkaya'da vakit geçirerek stres atıyor. Çocuklar ise sarı renkli kükürdün oluşturduğu mini havuzlarda doyasıya keyif yapıyor.









BÖLGEYE DEĞER KATIYOR



Projenin şehre değer kattığını belirten ziyaretçiler, özellikle pandemi nedeni ile sıkıntılı günlerden geçtikleri şu dönemde, hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu Altınkale'ye sıklıkla geldiklerini söyledi. Kentte kaplıca kültürünün yüksek olduğunu belirten vatandaşlar, projenin bölgeye değer katacağına inandıklarını ifade etti.