Palmiye Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Palmiye Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Palmiye Adasının yapımı 2001 yılında başlamıştır ve yaklaşık 7 sene sonra bitirilmiştir. Dubai'nin sahilini genişletmek amacı ile bu adanın inşaatına başlanmıştır. Adaların yapımında kıyı doldurmada uzmanlaşmış olan Hollandalı Mühendisler çalışmıştır.

Palmiye Adası Hakkında Bilgi

Palmiye Adası Birleşik Arap Emirliklerinde yapılmış olan Dubai'ye ait yapay bir adadır. Burada bulunan yapay takımadaların ismi ise Palm Deyra, Palm Cumeyra, Palm Cebal Ali'dir. Palmiye Adalarına ismini veren palmiye şekli gökyüzünden net bir şekilde görülebilir. Adrenalin severler burada skydive yaparak bu muhteşem manzarayı canlı canlı izleyebilirler.

Palmiye Adalarının yapımında, Bafra Körfezinden alınan kumlar kullanılmıştır. Bu şekilde yapılan doldurma işlemi ise rainbowing adını almaktadır. Adada pek çok yerleşim yeri ve eğlence merkezi de bulunmaktadır.

Palmiye Adası Tarihi

Palm Jumeirah projesi 2001 yılında halka duyuruldu. Bunun ardından da projenin inşaatına başlandı. sonrasında ise iki ada daha yapılacağı açıklandı Ancak 2008 yılına gelindiğinde Dubai büyük bir ekonomik krizin içine girdi. Bu nedenle de inşaatına başlanan Jebel Ali durduruldu. Palm Deira ise daha küçük bir plan ile yeniden çizildi.

Tamamlanmış olan Palm Jumeirah gökyüzünden bakıldığında denizin ortasında dev bir palmiye gibi görünmektedir. Bu ada bir gövdeden çıkan 16 ayrı koldan oluşmaktadır. Adanın üzerinde pek çok lüks mekan ve eğlence merkezleri de bulunmaktadır. Bunun yanında Orta Doğu'daki tek demiryolu sistemi ada ile anakaranın bağlanmasını sağlayan demiryolu sistemidir.

Palmiye Adası Nerede?

Palmiye Adası Dubai'de bulunan yapay bir adadır. Adanın yapımında uyumlu olması açısından tamamen doğal malzemeler kullanılmıştır. Ada için yaklaşık 94 milyon metreküp kum kullanılmıştır.

Palmiye Adasına Nasıl gidilir?

Ülkemizden Dubai'ye direkt uçuşlar yapılmaktadır. İsterseniz aktarmalı olarak gitmeniz de mümkündür. Dubai'ye varmanızın ardından Palmiye adalarına kolay bir şekilde geçiş sağlayabilirsiniz.

Palmiye adası Gezilecek Yerler

Lüks bir tatil yapmayı düşünüyorsanız Palmiye Adası doğru bir tercih olacaktır. Tamamen yapay olan bu adada çeşitli oteller, villalar golf sahaları, bununla birlikte botanik bahçeleri de yer alır. Adada her türlü lüks en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve işlenmiştir. Gezebileceğiniz pek çok alıveriş merkezi bulunmaktadır. Bunun yanında Palmiye Adasında oldukça lüks eğlence mekanları da bulunmaktadır.

Palmiye Adası Konaklama Şartları

Palmiye Adası tamamen turizm amaçlı yapılmış olan yapay bir adadır. Bu sebeple burada konaklama için pek çok seçenek bulunur. Birbirinden lüks oteller arasından zevkinize en uygun olanları tercih edebilirsiniz. Bunun yanında sahile yakın villalar da göz kamaştırmaktadır. Bu villalardan birini kiralayarak aileniz ile güzel bir tatil geçirebilirsiniz.

Palmiye Adası Özellikleri

Tamamen mühendislik harikası olan bu ada, gökyüzünden bakıldığı zaman bir palmiye şeklinde görünür. Palmiye Adasının yapımında adanın bir palmiye gibi görünmesi için sürekli uydu üzerinden izlemeler yapılmıştır. Adanın inşaatında çoğu doğa faktörü göz önünde bulundurulmuştur. Ada, doğal afetler, küresel ısınma, fırtına, denizin yükselmesi gibi olaylar düşünülerek inşa edilmiştir.

İlk önce adanın yapılacağı kısma dalgakıran vazifesi görmesi açısından kayalar yerleştirilmiştir. Bu kayaların yerleştirilmesi yaklaşık iki yıl sürmüştür. Bu işlemden sonra ise kum ile doldurma işlemi yapılmıştır. Kum üzerine inşaat yapmak oldukça zordur. Çünkü kumun gevşek olması sebebi ile deprem anında bu yapıların tamamı yerle bir olur. Bunun önüne geçmek için de kum titreşimli sıkıştırma yöntemi kullanılarak doldurulmuştur.