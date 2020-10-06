Palandöken’den Uzundere’ye doğayla iç içe festival

Tüm sağlık önlemlerinin alınarak gerçekleştirilen festivalin ikincisinin çok daha kapsamlı olacağının müjdesini veren Başkan Mehmet Sekmen, “Doğa ve su sporları şehrimizin nimetlerinden biri. Salgın sonrası çok daha kapsamlı etkinlikler düzenleyeceğiz” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ejder3200 tarafından hafta sonu Erzurum’da Palandöken’den Uzundere’ye 1’inci Ulusal Doğa ve Su Sporları Festivali gerçekleştirildi.







Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanında toplanan Erzurumlular, otobüslerle Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi yakınlarında oluşturulan kamp alanına götürüldü. İki gün süren festivalde, Tortum Şelalesi ve çevresinde doğa yürüyüşleri yapıldı. Adrenalin tutuklunlar ise alınan güvenlik önlemleriyle su sporları ve şelaleden iniş etkinliklerine katıldı. Festivalin ilk günü akşamında, kamp ateşi eşliğinde, kampa gelen sanatçılar tarafından en güzel eserler hep birlikte seslendirildi. Kurulan çadırlarda geceyi geçiren vatandaşlar, sabah saatlerinde ise hep birlikte kahvaltı sofrasında buluştu. Kuş gözlemleri ve bisiklet turlarının iki gün boyunca sürdüğü programda, vatandaşlar, doğa ve sporlar iç içe bir hafta sonu geçirdi.









Pandemiden dolayı sınırlı sayıda vatandaşın katıldığı festivalin salgın döneminin bitmesiyle çok daha kapsamlı yapılacağını söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un doğa ve su sporlarında önemli çalışmaların yapılacağı müjdesini verdi. Başkan Sekmen, “Şehrimiz, hem doğanın hem de sporun tam merkezinde. Kış sporları merkezi olan Erzurumumuzda, su sporları ve doğa sporları alanında da eşsiz imkanları olan bir kent. Biz bu sporları yapmak isteyen vatandaşlarımıza belediye olarak alt yapılarını kurmak için çalışmalarımız sürüyor. Bu bağlamda, çok güzel bir etkinlikte vatandaşlarımız bir araya geldi. Hem sporla hem doğayla iç içe bir haftasonu geçirdiler. Bu etkinliği çok daha kapsamlı yapmayı gönlümüz arzu ederdi fakat malum bir pandemi süreci geçiriyoruz. Etkinliğimiz tamamen sağlık önlemleri alınarak gerçekleşti. İnşallah bu günleri atlattığımız zaman bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivali çok daha kapsamlı yapacağız” diye konuştu.