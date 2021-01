Palandöken'de zipline hattı ve buz duvarı, macera sevenleri ağırlıyor

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımındaki güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre genişliğinde yapılan 'suni buz dağı' ile aynı bölgedeki 700 metre uzunluğunda 70 metre yükseklikteki 'zipline' hattı Türkiye'deki kayak merkezlerinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Macera tutkunları, buz tırmanışından sonra, bindikleri zipline ile çığlıklar atarak karşı dağa geçiyor.









AYNI ANDA FARKLI HEYECANLAR



Türkiye'nin 1850 rakımdaki en yüksek şehirlerinden olan ve kış turizminde adını dünyaya duyuran Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi, yenilenen yüzüyle macera severlere farklı aktivite imkanları sunuyor. Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım imkanı sunan Palandöken, adrenalini yüksek macera sporlarıyla da macera tutkunlarına yaz, kış demeden keyifli anlar yaşatıyor. Kış turizminin parlayan yıldızı olan Palandöken'e gelenler kayak ve snowboardun dışında kızak, yamaç paraşütü, gece kayağı, buz tırmanışı dev salıncak, insan sapanı ve zipline keyfini aynı anda yaşayabiliyor.









'BURAYA GELEN BAŞKA KAYAK MERKEZİNE GİTMEZ'



Palandöken'in Erzurum ve Türkiye turizmine önemli katkılar sağladığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen şunları söyledi:



"Palandöken'e gelenler çok şanslı. Öncelikle oteller ve belediyemiz, suni karlama sistemiyle kar garantisi veriyor. Şu an Türkiye'de sadece Palandöken'de kayak yapılabiliyor. Buraya gelenler, kayağın dışında doğal güzellikleri görebilir, yöreye has çağ kebabı, kadayıf dolması gibi muhteşem lezzetleri tadabilir. En az 1500 yıllık medeniyetin yaşadığı Selçuklu kenti olan Erzurum hem doğa hem tarih anlamında açık hava müzesini andırıyor. Ziyaretçiler, şifalı kaplıcalar, Türk hamamları, buz spor salonları ve belediye olarak Palandöken'e yaptığımız heyecan verici buz tırmanışı, zipline, dev salıncak ve insan sapanını deneyebilirler. Buz dağı ve zipline hiçbir kayak merkezinde yok. Bu hizmetlerimizin yanında Palandöken'in pistleri ve mekanik tesislerinin ise eşi ve benzeri yok. Buraya bir gelen başka kayak merkezine gitmez."









İstanbul'dan ailesi ile Erzurum Palandöken'e gelen Melis Alsan (14), "Kayak için geldiğimiz Palandöken'in pistlerine hayran kaldık. Kayağın dışında yaptığımız buz dağı tırmanışı ve zipline ise bize unutulmaz bir heyecan yaşattı" diye konuştu.