Palandöken Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Erzurum Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Tatil yapmak hem psikolojik hem de fiziksel rahatlama açısından oldukça önemli olan aktivitelerden birisidir. Yaz turizminde sahiller ön plana çıkarken, kış turizminde genel olarak kayak merkezleri tercih edilmektedir. Türkiye çapında mevsimsel koşullardan ötürü kayak imkanı bulunmaktadır. Bilhassa kış turizminde kayak yapmak, Türkiye'nin birçok ilinde talep görmektedir. Palandöken Kayak Merkezi de çok sıklıkla tercih edilen bir kayak merkezidir.



Palandöken Kayak Merkezi Hakkında Bilgi



Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve Erzurum ilinde yer alan Palandöken Kayak Merkezi; Türkiye çapında en çok bilinen ve en fazla tercih edilen kayak merkezleri içerisinde yer almaktadır. Kar kalitesinin yüksek olmasından ötürü karın kalınlığı, kış mevsiminde oldukça yüksek olmaktadır. Palandöken Kayak Merkezi'nde yer alan en uzun kayak pisti uzunluğu; 14 km'dir. Palandöken kayak merkezinde kesintisiz bir biçimde kayış keyfi yaşanmaktadır. Kayak merkezinde; başlangıç ile bitiş noktalarının arasındaki rakım 1100 m şeklinde bilinmektedir.



Palandöken kayak merkezi; her gün yaklaşık olarak 35 bin kişiyi ağırlamaktadır. Bunun dışında çok sayıda ziyaretçi ağırlayan kayak merkezinde 22 tane pist bulunmaktadır. Kapıkaya ve Ejder pistleri, türlü yarışmalar adına olimpik pist olarak ilan edilmiştir. Pistlerin toplam uzunluğu 28 km olup, en uzun pist 12 km'dir. Kayakta uzman bireyler, Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etmektedir.



Palandöken Kayak Merkezi Nerede?



Palandöken Kayak Merkezi; Erzurum'un merkezine yaklaşık olarak 5 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Kış turizminde oldukça önemli olan kayak merkezleri içerisinde yer alan Palandöken Kayak Merkezi, havalimanına 17 km uzaklıkta bulunmaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işletilen Palandöken Kayak Merkezi içerisinde birbirinden değişik büyüklükte pistler bulunmaktadır. Dünya çapında en dik ve en uzun kayak pistlerine sahip pistler, Palandöken Kayak Merkezi'nde bulunmaktadır.



Palandöken Kayak Merkezine Nasıl Gidilir?



Erzurum'da yer alan Palandöken Kayak Merkezi'nin havalimanına uzaklığı yarım saattir. Bu kayak merkezinin otogara olan uzaklığı da yaklaşık olarak 20 dakikalık mesafededir. Tren istasyonuna uzaklığı ise 15 dakika olan Palandöken kayak merkezi, Erzurum şehir merkezine 7 km uzaklıkta bulunmaktadır. Erzurum şehir merkezinden, Palandöken kayak merkezine belli saatlerde ulaşım araçları hizmet vermektedir. Değişik illerden, Palandöken kayak merkezine gitmek isteyen bireyler ise ilk önce karayolu ya da havayolu aracılığıyla Erzurum il merkezine ulaşım sağlamalıdırlar. Erzurum şehir merkezinden özel araçlarla tabelaların takip edilmesiyle veya konum kullanarak şehir merkezine kolayca ulaşılır.



Erzurum Kayak Merkezi Ücreti



Palandöken Kayak Merkezi'nde uzun zamanlı tatil imkanı bulunmakta ve günübirlik turlar yapılmaktadır. Palandöken Kayak Merkezi'nin giriş ücreti verilerek, oldukça kolay bir şekilde tatil olanaklarından faydalanmak mümkündür. Palandöken'de Kasım'ın sonuna kadar Skipass'ın fiyatları 840, Aralık ayından sonra ise Skipass fiyatları 1040 Lira şeklinde belirtilmiştir.



Palandöken Kayak Merkezi'ne; tek çıkışlı bilet fiyatı 15 Lira, 10 çıkışlı bilet fiyatı 90 Lira, 25 çıkışlı bilet fiyatı 170 Lira, 50 çıkışlı bilet fiyatı ise 270 Lira ve gece kayaklarının ücreti 30 Lira şeklinde belirlenmiştir. Palandöken kayak merkezinde hafta sonları, günlük olarak kayak ücreti 80, hafta içi ise 70 Liradır. Kayak merkezi ücretleri bu şekilde belirlenmiştir.



Palandöken Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları Ne Kadar?



Palandöken Kayak Merkezi'nde kalmak isteyen kişiler için otel ve konaklama fiyatları merak edilmektedir. Bununla beraber Palandöken'de otel ve konaklama fiyatlarının her cebe uygun bir şekilde olduğu belirtilebilir. Fiyatlar; otel konumuna, oda sayısına, kişi sayısına göre farklılık göstermektedir. Gecelik ücretler 200 Liradan başlayıp, özelliklere göre artış göstermektedir. Daha uygun fiyatlar için erken rezervasyon yapmak, ziyaretçiler adına faydalı olabilir.