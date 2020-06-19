Özbekistan'ın şehirleri neler? Özbekistan başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi olma özeliğini taşıyan Özbekistan, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla, 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir.

Özbekistan'ın Şehirleri Neler?

Özbekistan, 12 şehirden oluşmaktadır. Ayrıca, 1 özerk cumhuriyet ve 1 bağımsız şehre sahiptir. Ülkenin 'Taşkent' şehri ülkenin başkenti ve en kalabalık şehri olma özelliği taşır. Ayrıca, bağımsız tek şehridir. Özbekistan'ın batı bölgesinde yer alan Karakalpakistan Cumhuriyeti, özerk bir cumhuriyet olmakla beraber, Özbekistan'a bağlıdır. Ülkenin geriye kalan şehirleri şu şekilde sıralanmaktadır; Namangan, Fergana, Andican, Semerkand, Nukus, Ürgenç, Karşı, Hokand, Hive, Buhara.

Özbekistan 7 bağımsız Türk Devletinden bir tanesidir. İpek yolu durakları arasında yer almaktadır. Denize kıyısı yoktur, Kuzeyinde Aral Gölü yer almaktadır.

Özbekistan'ın Başkenti Neresidir?

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'tir ve ülkenin doğusunda yer alır. Çirçik nehri tarafından çevrelenmiştir. Orta Asya'nın en büyük başkentidir. Taşkent, ülkenin en büyük şehridir ve tam anlamı ile bilim ve kültür merkezi olarak tanınmaktadır. Arkeolojik eserleri bakımından oldukça zengin bir şehir olmakla beraber 1991 yılı itibari ile çok büyük bir gelişim yaşamıştır. Şehrin tarihi mimarisi korunarak, hızla modern bir şehir inşa edilmeye başlanmıştır. Yönetim biçimi, Cumhuriyet'tir. Sırf Taşkent'te 3 milyon kişi yaşamaktadır. Kullanılan diler, Özbekçe ve Rusçadır.

Para birimi Özbek Somu' dur. 2000 yıllık tarihi, medreseleri, mozoleleri, camileri ve diğer kültürel ve arkeolojik zenginlikleriyle, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, coğrafi özellikleri ve konumu ile de doğa sporları ve açık hava sporları ile ilgilenen kişiler için, oldukça cezbedici olmaya devam ediyor.

Özbekistan aynı zamanda, Orta Asya'nın en fazla kuş çeşidi bulunan ülkesi olma özelliği de taşıyor. Ülkenin çok zengin bir mutfağı olmakla beraber, Özbekistan denilince ilk akla gelen Özbek pilavı olmakta. Ülkenin bu meşhur lezzeti, her mutfakta sıklıkla yapılmaktadır. Özbekistan, ayrıca, Orta Asya'nın en kalabalık ordularından birine sahiptir. Ana ihraç malları, pamuk, altın ve doğalgazdır.

Özbekistan'ın Nüfusu Kaçtır?

En son, 1 Ocak 2019' da yapılmış olan nüfus sayımına göre, 3 milyon 254 bin olan nüfus, 2020 yılı itibariye, 3 milyon 950 bin civarlarına ulaşmış gözükmektedir. Nüfusun % 50'si şehirlerde, diğer %50'si kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Özbekistan, bağımsız devletler topluluğu içinde, en genç ve hızlı nüfus artışına sahip ülkeler arasında görülmektedir.

Özbekistan'ın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Özbekistan'ın yüzölçümü, 447,400 kilometrekaredir. Türkiye'nin yarısı kadar büyüklüğe sahiptir. Açık denizlere kıyısı bulunmamaktadır. Bu sebeple, karasal iklim yaşamaktadır. Ülkenin Kuzeyi soğuk olmakla beraber, Güneyinde daha sıcak bir iklim görülmektedir. Yazlar sıcak ve kurak olmakta, kışlar ise şiddetli soğuk ve yağışlarla geçmektedir. Gece ve gündüz arası sıcaklık farkı oldukça yüksektir. Yaz aylarında sıcaklığın 40 derece ve hata üzerine çıktığı görülür. En çok yağışı Aralık ayında, en sıcak zamanı Ağustos ayında görür. Kışın genellikle, kar yağışı ve don olayları görülür.

Özbekistan'ın Telefon Kodu Nedir?

Özbekistan'ın yurtdışı telefon kodu +998'dir.

Özbekistan'ın Posta Kodu Nedir?

Özbekistan ülke kodu, UZ olarak bilinmektedir. Taşkent şehrine ait posta kodları 100000'den başlayarak sırasıyla 174 tanedir. Nevai şehrinde posta kodları 110201'den başlar. Tüm şehirler ve semtler hesaba katıldığında Özbekistan’da yaklaşık 2,995 adet posta kodu bulunmaktadır.