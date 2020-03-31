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Ovacık'ta İlkbahar Güzelliği
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 31.03.2020 - 11:20,Son Güncelleme:/

Ovacık'ta İlkbahar Güzelliği

Tunceli'de kışın sert ve uzun geçtiği Ovacık ilçesinde ilkbaharın etkisiyle oluşan eşsiz doğal güzellikler göz kamaştırıyor.

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Kentte yılın 5 ayı beyaz örtüyle kaplanan Ovacık ilçesinde yüksek kesimlerde halen kış mevsimi etkisini sürdürürken ova ve çevre köylerde ilkbaharın güzelliği yaşanıyor. İlkbaharda rengarenk çiçeklerle süslenen ilçede, kar ve yağmur sularıyla oluşan göletler, coşkuyla akan dereler, tarlada açan kardelen, nergis ve kar çiçekleriyle karla kaplı Munzur Dağları güzel görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Ovacıkta İlkbahar Güzelliği

Ovacıkta İlkbahar Güzelliği


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