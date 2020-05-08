Ovacık düğün çiçekleriyle renklendi

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, yaban hayatının yanı sıra zengin florasıyla da dikkati çekiyor. İlkbaharın gelişiyle karların eridiği ve doğanın canlandığı ilçede, tarım alanları hava sıcaklığının artmasıyla sarı tonlardaki düğün çiçekleriyle süslendi.







İlçeye bağlı Çakmaklı, Sarıtosun, Güneykonak, Yaylagünü, Paşadüzü, Gözeler ve Konaklar köyü yakınlarındaki arazilerde açan düğün çiçekleri, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Munzur Dağları'nın zirvesinden yarısına kadar uzanan ve kar ile bütünleşen düğün çiçekleri, doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.







Yaklaşık 15-20 günlük ömürleri bulunan ve bilimsel adı "ranunculus" olan bu çiçekler arasında uçuşan arı, uğur böceği ve kelebekler de doğaya ayrı bir güzellik katıyor.







