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Otellerde güvenli turizm sertifikası zorunlu oldu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 08:28 | Son Güncelleme:

Otellerde güvenli turizm sertifikası zorunlu oldu

Kahramanmaraş’ta korona virüs salgını sürecinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri yerine getiren otellere “Güvenli Turizm Sertifikası” veriliyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayınladığı genelge ile 50 oda üstü tüm otellere ‘güvenli turizm sertifikası’ alma zorunluluğu getirdi. 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerinde belge bulundurma ve şartların sağlanması gerekirken, bir kez belge alan aylık olarak denetlenecek. Uygun şartların yeniden sağlanması halinde işletmelerin belgeleri yenilenirken, genelgeyle birlikte oteller ayrıca, yatak kapasitesine göre değişmek kaydıyla, 1-10 arasında izolasyon odası bulundurmak zorunda olacak.

Otellerde güvenli turizm sertifikası zorunlu oldu



Bir otelin genel müdürü Levent Erdim, otelde tüm ürünlerin tek kullanımlık olmasına, sosyal mesafeye ve maske takılmasına azami derecede önem verdiklerini belirterek, "Güvenli turizm sertifikasını almakla birlikte Covid-19 ve tedbirleri kapsamında öncelikle tüm misafirlerimizin girişten itibaren gerekli hijyen tedbirlerini almasını sağlamaktayız. Ateş ölçerlerle ateşlerini ölçüyoruz. Beraberinde getirmiş oldukları tüm valizlerde gerekli hijyen tedbirlerini alıyoruz. Daha sonra misafirlerimizi en az 12 saat dinlendirdiğimiz ve hijyen odalarda ağırlıyoruz. Odalardan misafirlerimiz çıktıktan sonra yine 12 saat boş bırakıyoruz. Sosyal alanlarda güvenli mesafeye çok dikkat edilmesi için gerekli uyarı levhalarımızı koyuyoruz” dedi.

Otellerde güvenli turizm sertifikası zorunlu oldu



Şehir merkezinde hijyenik ortamda konfor ve huzuru müşterilere sunmak istediklerini söyleyen bir başka otelin operasyon müdürü Veysel Girgin ise, “Bu kritik pandemi süresince, otelimizde, tüm ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için, hijyen önlemlerine çok dikkat ediyoruz. Restoran bölümümüzde ve ortak kullanım alanlarımızda tüm sosyal mesafe kurallarını uyguluyoruz. 'Clean Stay (Sağlıklı Konaklama)' prosedürü ile ortak kullanım alanlarımız, misafirlerimize yapılan bilgilendirme anonsunu müteakip, düzenli olarak dezenfekte ediliyor” diye konuştu.

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