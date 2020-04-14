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Osmanlı türbe mimarisinin seçkin örneği: Hatice Turhan Sultan Türbesi
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 14.04.2020 - 11:11,Son Güncelleme:

Osmanlı türbe mimarisinin seçkin örneği: Hatice Turhan Sultan Türbesi

İstanbul Suriçi Eminönü Yeni Camii haziresine 1663 yılında Mimar Mustafa Ağa tarafından inşa edilen Hatice Turhan Sultan Türbesi'nde 5 Osmanlı Padişahı mezarı yer alıyor.

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Sultan IV. Mehmet, Sultan II. Mustafa, Sultan III. Ahmet, Sultan I. Mahmut ve Sultan III. Osman'ın mezarlarının bulunduğu türbe, Valide Sultan adına yapılmışsa da, daha sonra buraya oğlu Sultan IV. Mehmet ve üç Osmanlı Padişahı daha gömülmüştü. Caminin yapımı 1598’de Safiye Sultan başlatılmış, Hatice Turhan Sultan tarafından da tamamlanmıştı.

Osmanlı türbe mimarisinin seçkin örneği: Hatice Turhan Sultan Türbesi



Hatice Turhan Sultan, Sultan İbrahim’in eşi, Sultan IV. Mehmet’in de annesiydi. Rus asıllı olup 1627’de doğduğu ve on iki yaşında Kırım Tatarları’na esir düşerek Kör Süleyman Paşa tarafından Kösem Sultan’a hediye edildiği söylenen Hatice Turhan, oğlu IV. Mehmed’in tahta çıkışıyla vâlide sultan olmuş ve bu unvanı ölümüne kadar otuz beş yıl taşımıştı. Osmanlı türbe mimarisinde önemli ve farklı bir yere sahip Hatice Turhan Sultan Türbesi, motifleri, işlemeleri ve zarafetiyle ön plana çıkıyor.

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