Orta ve Batı Karadeniz’in en güzel 10 yaylası

Jüri:

Bahar Gündoğdu – Hürriyet Seyahat gezgini

Erdoğan Gümüş – Hürriyet Seyahat gezgini

Mehmet Şenocak – Fotoğrafçı, dağcı

Murat Karasalihoğlu – Arkeolog

Sezai Keskin – Ordu Olay Gazetesi yazarı

Şener Kalemci – Yürüyüş rotaları rehberi

Uğur Biryol – Seyahat yazarı

Yaprak Koçer - Samsun DHA

Yıldırım Güngör – Seyahat yazarı, dağcı

Zeynep Zor – Hürriyet Seyahat gezgini



1- Karadeniz’in en ünlü menderesleri

Perşembe Yaylası - Ordu

Orta Karadeniz’in en doğusundaki 1.500 rakımlı Perşembe Yaylası, Ordu’nun Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta. Karadeniz’in en ünlü mendereslerine (kıvrımlı akarsu, dere) sahip yayla, yazın gezginlerin akınına uğruyor. Turistler, pansiyon ve apart evlerde konaklayabiliyor. Perşembe Yaylası, geleneksel olarak düzenlenen yağlı güreş şenlikleri, futbol turnuvaları, at ve off-road yarışları sayesinde farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerin buluşma noktası. Yaprak Koçer “Yaylada piknik ve yürüyüş yapıp gölde deniz bisikletine binebilirsiniz” diyor.









2- Kartpostal gibi

Ayancık Akgöl Yaylası - Sinop

Çam, köknar, meşe, gürgen, kayın, dişbudak, karaağaç gibi türlerin görüldüğü Çangal Ormanları’nın içinde. Yayladan akan Yemşili Deresi’nin önüne çekilen setle oluşturulan yapay gölde açan nilüferler ziyaretçilerine kartpostal gibi bir manzara sunuyor. Çadır kampçılarının en çok tercih ettiği noktalardan biri.









3- Yöre halkının gözbebeği

Ladik Yaylası - Samsun

Akdağ’ın eteğindeki Ladik Yaylası, her yıl düzenlenen yayla şenliğiyle yöre halkının adeta gözbebeği. Kolay ulaşılabilir olması nedeniyle yoğun ziyaretçi alıyor. Ladik Yaylası’nda, buzağı ve koç güzellik müsabakaları, en iyi bal ve uçurtma yarışması, yamaç paraşütü , çim kayağı, planör uçuşu gösterileri gibi etkinlikler düzenleniyor.



4- Doğaseverlerin ilgi odağı

Bacaklı ve Bölüklü yaylaları - Zonguldak

Gümeli Ormanları’ndaki Bacaklı ve Bölüklü yaylaları, zengin flora ve faunasıyla, son yıllarda doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı. Dünyanın en yaşlı beşinci ağacı olan Gümeli’deki anıt porsuk ağacını görebilir, ünlü ‘Bal Festivali’ne katılabilirsiniz.







5- Uçsuz bucaksız çimenlik

Pürenli Yaylası - Düzce

Gölyaka’nın 1.400 rakımlı yaylası, dümdüz arazisi ve doğal çimenle örtülü yapısı, küçük göletiyle görülmeye değer. Kuş sesleri hiç kesilmiyor. Soft trekking yapmaya uygun parkurları var. Bolu-Mudurnu ile sınır olan yayladan Bolu-Abant Milli Parkı, Odayeri Yaylası, Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ve Kardüz Yaylası’na ulaşılabilir.









6- Volkanik çöküntü göleti var

Torkul Yaylası - Düzce

Uğur Köyü sınırları içinde 1.251 rakımdaki yaylada, volkanik çöküntüden oluşmuş 5 bin metrekare büyüklüğünde tabii bir gölet var. Yürüyüş rehberi Şener Kalemci “Torkul Yaylası’nın yemyeşil panoramik görüntüsünde, piknik, olta balıkçılığı, foto-safari, çadır kampı gibi etkinlikler yapabilirsiniz” diyor.



7- Kamp ve doğa yürüyüşü

Sorkun Yaylası - Karabük

Yenice Ormanları’ndaki Sorkun Yaylası‘nın rakımı 1.650 metre. Yenice Ormanları biyolojik çeşitlilik açısından Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından ‘Avrupa Ormanları’nın Sıcak Noktaları’ndan biri olarak kabul ediliyor. Bu bol oksijenli bölgede kamp ve doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.



8- Her mevsim ayrı güzel

Sarıalan Yaylası - Bolu

Adını her bahar açan sarı düğün çiçeklerinden alan yayla, Bolu’ya 20 kilometre uzaklıkta ve Kartalkaya Kayak Merkezi’ne giden yolun üzerinde. İstanbul ve Ankara’ya yakınlığı nedeniyle, şehirden kaçmak isteyenlerin ilk tercihlerinden. Sarıalan Yaylası’nda, bungalov ve otel gibi konaklama seçenekleri var.



9- Doğayla gastronominin birlikteliği

Kargı Yaylası - Çorum

Kargı ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıkta. Geleneksel yayla mimarisi sürdürülüyor. Doğa, tarih ve mutfak kültürünü buluşturmayı hedefleyen ekoturizm çalışması ‘Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu’ kapsamında 162 kilometrelik bisiklet yolu ve

108 kilometrelik yürüyüş yolu işaretlenmiş.



10- El değmemiş topraklar

Belören Yaylası - Kastamonu

Kastamonu, Küre ilçesinde, Belören Köyü sınırlarındaki yayla, el değmemiş doğasıyla, etrafını saran çam ve köknar ağaçlarıyla muhteşem bir görüntüye sahip. Yöre halkı ve özellikle günübirlik piknikçilerin tercih ettiği yayla 500 yıllık kızak yarışlarıyla da biliniyor.