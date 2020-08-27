Orta çağ atmosferinde konaklama yapılabilen Wartburg Kalesi

Adını Almanca “Gözetleme Kulesi” anlamına gelen Warte kelimesinden alan yapı, konumuyla bu ada oldukça uygun. Protestanlığın babası Martin Luther‘in “Yeni Ahit”i Almanca’ya çevirdiği yer olması, kaleyi ülke tarihinde önemli bir yere konumluyor. İncil'in Almancaya ilk çevirisi burada yapıldığından, kale özellikle protestan hristiyanlar için bir hac merkezi konumunda.









Kalede konaklamak, böylece Ortaçağ atmosferinde geceleme deneyimi yaşamak da mümkün. Zaman zaman pazar da kurulan kalede kültürel etkinlikler de yapılıyor. 360 derece görüş açısına sahip olan ve çevresi ormanlarla kaplı Wartburg Kalesi'nden etrafı seyretmek ise ayrı bir keyif. UNESCO, kaleyi 1999 yılında, "Orta Avrupa'da Feodal Dönem'in Olağanüstü Anıtı" olarak Dünya Mirasları Listesi'ne almıştı.









Kaleye, kent merkezinden 2 euro karşılığında hizmet veren dolmuşlarla ulaşmak hem pratik hem de ucuz bir yöntem. Kaleyi ziyaret için alınan bilet ücreti ise yetişkinler için 12 euro. Bu ücrete sesli rehber hizmeti de dahil. Kaleyi etraflıca gezmek için ise 2-3 saat ayırmanız gerekiyor