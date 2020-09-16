Nuruosmaniye Camii Nerede? Nuruosmaniye Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Bu cami Osmani camii olarak ta bilinir. Mimari açıdan çok farklı özellikler barındırır. Osmanlı camilerin yapımında mimarisine çok önem vermiş. Zamanın teknolojisinin çok ilerisinde yapılar inşa etmiştir. Kullanılan algoritmalar bu yapıları günümüzde bile ekstra bir donanıma gerek bırakmadan kullanma imkanı sunmaktadır.

Nuruosmaniye Camii Hakkında Bilgi

Nuruosmani Camisi kendi adı ile anılan semtte yer alıyor. Barok özelliğinde olan oldukça değerli bir camidir. Kapalı çarşının hemen girişinde yer alır. 1748 ile1755 yılları arasında inşası tamamlanır. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Bu nedenle devlet korumasında yer alır. Caminin şadırvanı bulunmasa da arka kısmında abdesthaneler bulabilirsiniz. Cami avlusu Çemberlitaş ve Cağaloğlu arasında bir geçiş güzergahı olarak kullanılır.

Nuruosmaniye Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

İstanbul camileri arasında yer alan Nuruosmani Camisi Çemberlitaş ve Çağaloğlu arasında yer alıyor.

Nuruosmani Camisi toplu ulaşım tercih edilecek ise tramvay ile kolay bir şekilde ulaşılabilir. Kapalıçarşı durağında inildiğinde cami doğrudan karşınızda kalır. Belediye otobüsü kullanacaklar ise Beyazıt/ Fatih hatlarını kullanabilir. Güzergah üzerinde pek çok hat bulunuyor. Özel araç ile ulaşmak isteyenler ise Fatih tabelalarını takip ederek Kapalı Çarşıya ulaşabilir. Ve direk cami önüne gelebilir.

Nuruosmaniye Camii Tarihi

Nuruosmani Camisinin yerinde daha önce Hasan Canzade Şeyhülislam Hoca Sadeddin Efendi’nin zevcesi Fatıma Hatun’a ait bir mescit bulunuyordu. Sonraki dönemlerde I. Mahmut bu mescidin yerine Nuruosmani Camisini inşa ettirmeye 1748 yılında başladı. Camiyi tamamlayan kişi ise III. Osman olmuştur. 1755 yılında tamamlanan cami Nuruosmani adını almıştır. Osmanlının Nuru anlamına gelir.

Nuruosmaniye Camisi Özellikleri

Nuruosmani Camisinin en dikkat çeken özelliği İstanbul’da inşa edilen ilk barok mimarisine sahip cami olmasıdır. İki kapılı geniş bir dış avlusu vardır. Bu avlu içerisinde çeşitli dükkanlar, han, çeşme, sebil, muvakkit odası, kitabhane, imaret ve medrese bulunuyor.

İç avluda ise barol üslubunun etkileri görülüyor. Klasik plan esasından farklı olarak yarım daire şeklinde 12 sütun üzerinde kurulan 14 kubbeden oluşur. Esas iç kısım ise kare plan üzerine inşa edilir. Mihrabı ise çıkıntılıdır. Yüksek kubbesinin çapı geniştir. Bu kubbe duvarlar üzerine yerleştirilen kemerler tarafından taşınıyor. Aydınlatma 5 sıra halinde dizilen 174 pencere ile sağlanıyor. Bu pencereler cami içinin oldukça aydınlık olmasında etkilidir. Pencere mimarisinde barok stile dikkat çekiyor. Kubbe kemerlerde bir kuşak şeklinde Fetih Suresi bulunuyor. 115 metre uzunluğunda yazılan sure yapıya ayrı bir manevi iklim kazandırmaktadır.

Cami bitişiğinde yer alan minarelerde kurşun yerine ilk defa taş külahlar kullanılmıştır. Caminin en önemli özelliklerinden biri de mükemmel hat sanatı örneklerine sahiptir. Kapı tokmaklarından kubbesine kadar görkemli hat sanatı örnekleri görülüyor. Cami girişinin sağında ve solunda “ bize hayırlı kapılarını aç” anlamına gelen dua bulunur.

Nuruosmaniye Camii Mimari Kimdir?

Sultan I. Murad’ın kardeşi III. Osman tarafından yaptırılan Nuruosmani Camisinin mimari Mustafa Ağa olmaktadır. Büyük mimarın yardımcısı ise Simon Kalfadır. Cami yapımında Hattat Rasim Efendi, Fahreddin Yahya, Yedikuleli-Zâde Seyyid Abdülhalim, Bursa'lı müzehhib Ali Ağa ve Kâtib-Zâde Mehmed Refi Efendi' yer alır.