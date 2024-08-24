1- AÄŸustosta GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z, Gabriel GarcÃ­a MÃ¡rquez, Can YayÄ±nlarÄ±

Karakterimiz Ana salsa, bolero, hovarda ve dolandÄ±rÄ±cÄ±larla dolu boÄŸucu Karayip akÅŸamlarÄ±nda, her yÄ±l sadece 1 gÃ¼n kalbinde saklÄ± korkunun derinliklerine doÄŸru yolculuÄŸa Ã§Ä±kÄ±yor...

2- KÄ±zÄ±l Karma, Jean Christophe Grange, DoÄŸan Kitap

2024 baÅŸÄ±nda yayÄ±mlanan kitapta genÃ§ bir kadÄ±nÄ±n cinayetini Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼Ã§ Ã§arpÄ±cÄ± karakterin izlerini takip ediyoruz.

3- Yalan Dolan, Veronica Raimo, Medusa YayÄ±nlarÄ±

Ä°talyan edebiyatÄ±nÄ±n genÃ§ ve Ã¶dÃ¼llÃ¼ isimlerinden Veronica Raimo anlatÄ±cÄ±sÄ± ve kahramanÄ± olduÄŸu dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ romanÄ±nda, kimsenin iÃ§inden Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ± derin bir konuyu ele alÄ±yor: Kusurlu aile...

4- Seyahat SanatÄ±, Alain De Button, Everest YayÄ±nlarÄ±

Seyahate Ã¶vgÃ¼ gibi bir kitap. Yaz seyahatlerinde okumak, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yerlerle baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ iliÅŸki kurmamÄ±zÄ± saÄŸlayabilir.

5- DÃ¼nyanÄ±n BÃ¼tÃ¼n FÄ±stÄ±klarÄ±, BaÅŸar BaÅŸarÄ±r, Can YayÄ±nlarÄ±

Birbirinden hoÅŸlanmayann iki kardeÅŸin hesaplaÅŸmasÄ±... Bir AyvalÄ±k kÃ¶yÃ¼nde geÃ§en olaylarÄ± oralarda okumanÄ±n tadÄ± baÅŸka olacaktÄ±r.

6- YarÄ±n ve YarÄ±n ve YarÄ±n, Gabrielle Zevin, April YayÄ±ncÄ±lÄ±k

Ä°ki arkadaÅŸÄ±n hayalleri, Ã¼mitleri ve kayÄ±plarÄ± Ã¼zerine yazÄ±lmÄ±ÅŸ, hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ ama umut da veren hem bir dostluk hem de bir aÅŸk hikÃ¢yesi.

7- KuÅŸlar, Daphne Du Maurier, Ä°thaki YayÄ±nlarÄ±

Tutkulu karakterleriyle okura son sayfaya kadar ÅŸÃ¼phe, ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k vaat eden yazarÄ±n korku ve gerilim hikayelerinden oluÅŸan bu derleme kÄ±ymetli bir hazine. Kitap Alfred Hitchcockâ€™un filme Ã§ektiÄŸi â€˜KuÅŸlarâ€™ Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ de iÃ§eriyor.

8- Yapraklar Evi, Mark Z. Danielewski, Monokl YayÄ±nlarÄ±

Bir evin iÃ§inde bir yazarÄ±n adÄ±mlarÄ±nÄ± takip ettiÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n... AmerikalÄ± yazar Mark Z. Danielewskiâ€™nin â€˜Yapraklar Eviâ€™ bÃ¶yle. HikÃ¢ye iÃ§inde hikÃ¢ye iÃ§inde hikÃ¢ye iÃ§inde hikÃ¢ye...Â

9- YaÅŸam HikÃ¢ye mi?, Mine Ã–zgÃ¼zel, DoÄŸan Kitap

Bir psikoloji kitabÄ±... GeÃ§miÅŸimiz ve Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±mÄ±zla yÃ¼zleÅŸmeyi sevmeyen bir yapÄ±nÄ±n iÃ§inde, sadece ÅŸimdimizin iÃ§inde yaÅŸarÄ±z.

10-Â YalÄ±n Tutku, Annie Ernaux, Can YayÄ±nlarÄ±

Ä°simsiz bir anlatÄ±cÄ±, evli ve yabancÄ± bir adam, her ÅŸeyi tÃ¼keten bir tutku, saplantÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸen bir aÅŸk... 2022 Nobel Edebiyat Ã¶dÃ¼llÃ¼.Â

BEKLENENLER...

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CEM ERCÄ°YES, DOÄžAN KÄ°TAP YAYIN DÄ°REKTÃ–RÃœ

â—Š SayÄ±n Bay Rock YÄ±ldÄ±zÄ±/Teoman

Sanki tanÄ±dÄ±k birisi, ama o deÄŸil gibi de...

Teoman bu ilk romanÄ±nda, bir rock yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

Â â—Š Beni GÃ¶zÃ¼nÃ¼zde BÃ¼yÃ¼tmeyin/GÃ¼lse Birsel

HiÃ§ yayÄ±mlanmamÄ±ÅŸ hikÃ¢yeleri yine Ã§ok zekice ve eÄŸlenceli.

â—Š YaklaÅŸan Dalga/Mustafa SÃ¼leyman

â€˜Teknoloji, GÃ¼Ã§ ve 21. YÃ¼zyÄ±lÄ±n En BÃ¼yÃ¼k DilemmasÄ±â€™ altbaÅŸlÄ±klÄ± kitabÄ± Bill Gates â€˜bilinmez zamanlarda yol alabilmek iÃ§in harika bir kÄ±lavuzâ€™ olarak tanÄ±mlÄ±yor.

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ERKÄ°N CAN SEYHAN, EVEREST VE ALFA YAYINLARI BASIN VE TANITIM KOORDÄ°NATÃ–RÃœÂ EVEREST YAYINLARI

â—Š Homeros/Ä°lyada

Klasik filoloji profesÃ¶rÃ¼ Erman GÃ¶renâ€™in Ã¶zenli Ã§evirisiyle uzun zaman sonra yeniden TÃ¼rkÃ§eleÅŸtirildi.

â—Š Ä°smail GÃ¼zelsoy/RÃ¶lanti Ã‡Ä±kmazÄ±

Ä°stanbulâ€™un Ã¼Ã§ farklÄ± zaman dilimini, aynÄ± sokaklarda dolaÅŸarak anlatÄ±yor yazar. Gizemli anlatÄ±nÄ±n anlatÄ±cÄ±sÄ± da ilginÃ§!

â—Š AyÅŸe Kulin/DÃ¶rt GÃ¼n ÃœÃ§ Gece

TÃ¼rk edebiyatÄ±nÄ±n en sevilen ve Ã¼retken yazarlarÄ±ndan AyÅŸe Kulinâ€™in yeni romanÄ±...

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ALFA YAYINLARI

â—Š Antoine Compagnon/Montaigneâ€™le Bir Yaz

Proust Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nan yazar, eleÅŸtirmen ve akademisyen Antoine Compagnonâ€™un gÃ¼nlÃ¼k radyo konuÅŸmalarÄ±ndan derleme bir kitap...

â—Š Jean Numa Ducange/Marx Plajda

Karl Marxâ€™Ä± yakÄ±ndan tanÄ±mak ve onun fikirlerini gÃ¼nÃ¼mÃ¼z deÄŸer yargÄ±larÄ±yla yeniden yorumlamak isteyenler iÃ§in.

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CEM AKAÅž, CAN YAYINLARI GEN.YAY. YÃ–N.Â

â—Š SazÄ±n Teli Koptu/ZÃ¼lfÃ¼ Livaneli

Kalemi keskin iki yazar ve aralarÄ±ndaki bir Ã¶mÃ¼rlÃ¼k dostluk... ZÃ¼lfÃ¼ Livaneliâ€™yle Erdal Ã–zâ€™Ã¼n 1970â€™lerin Ankaraâ€™sÄ±nda baÅŸlayan dostluklarÄ±nÄ±n hikÃ¢yesi.

â—Š SaklÄ± YÃ¼rek/Ferzan Ã–zpetek

Romaâ€™nÄ±n merkezinde, anÄ±larla dolu gÃ¶rkemli bir ev, kilitli bir kapÄ±, deÄŸerli bir tablo koleksiyonu, tutkulu ve birden biten bir aÅŸk... Ferzan Ã–zpetekâ€™in otobiyografik izlerle dolu yeni romanÄ±.