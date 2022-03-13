Baharın peşinden...

Fotoğraf turlarına katılın

ŞAVŞAT

Artvin’in ‘Sakin Şehir’ unvanına sahip ilçesi Şavşat’a 25 kilometre uzaklıkta, Sahara Milli Parkı’ndaki Karagöl, başlı başına bölgeye seyahat sebebi. İsveç’teki Alpler’i andıran bir coğrafyadan geçerek bölgeye ulaşıyorsunuz. Bahar gelince Şavşat’ta doğa muazzam oluyor. Herkesin mutlaka gidip görmesi gereken büyülü bir coğrafya; el değmemiş... Her detayın olağanüstü görüldüğü bir dönem bahar ayları... Doğa turizmi için ideal. Aynı zamanda fotoğraf turları için uygun. Trekking yapmanızı öneririm. Meşhur Karadeniz kahvaltısını tatmadan da dönmeyin.



Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı

Masalsı dünyada kaybolun

KAPADOKYA

Doğanın uyanışına şahit olmak için bir doğa harikasını sahne seçmek gerek. Ateşle, suyla, rüzgârla ilmek ilmek işlenen muhteşem bir coğrafya Kapadokya, namı diğer ‘güzel atlar ülkesi’. Uçhisar Kalesi’nden günü uğurlarken renklerin dansına hayran kalacaksınız. Gündoğumundaysa doğanın tazeliğine eşlik eden balonları izlemek için en güzel nokta Kızıl Vadi. Yeşile doymak için biraz yolu göze alın ve Ihlara Vadisi’ni mutlaka görün. Tarihi, Hititlere dayanan Avanos’ta toprağa şekil vermek, Göreme Açık Hava Müzesi’nde peribacalarının masalsı dünyasında kaybolmak, yeraltı şehirlerinde hayatın her şartta devam ettiğine şahit olmak... Kapadokya’da her adımınızda hayranlık duyacağınız bir şey var. Ve gününüzü ‘Butik Oteller’ kitabımda da önerdiğim; Uçhisar’da Argos, Ariana, Petra Inn veya Rox ile Ürgüp’te Exedra, Kayakapı ya da Sacred House otellerinin misafirperverliğiyle taçlandırın.



Serda Büyükkoyuncu, seyahat yazarı

Antik kentleri keşfe çıkın

ANTALYA

Tarih sahnesinde her zaman önemli bir role sahip olmuş Antalya’yı gezmek için en güzel mevsim ilkbahar. Kendinizi bir film platosunda hissedeceğiniz Kaleiçi’ni gezin önce. Sonra seçenekleriniz çok; Termessos, Perge, Aspendos, Selge, Sillyum, Side, Olympos, Phaselis, Antiphellos, Patara, Ksantos gibi antik kentler tarihin hikâyelerini anlatmak için bekliyor sizi. Noel Baba’nın kilisesini mutlaka ziyaret edin. Bellerophon ile kanatlı at Pegasus’un macerasına tanık olmak için Tahtalı Dağı’na teleferikle çıkın. Turizmin kalbi olan Antalya’da konaklamanız için tavsiyelerimse Kaya Palazzo Belek, Miramare Side, RuinAdalia, Olympos Lodge ve Gloria Golf Resort.

Ebru Erke, Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Her adımda başka lezzet

MERSİN

Baharda narenciye çiçeklerinin kokusunun etrafı sardığı memleketimde mart-nisan ayları hep çok güzeldir. En güzel balığı şehre 45 dakika mesafedeki minicik Narlıkuyu Koyu’nda yiyebilirsiniz. Şehirdeyse iyi kebap yiyeceğiniz adres çok ama son zamanlarda benim favorim, marinadaki Günaydın. Şehrin klasiklerinden Göçtü’de kebap yemek de her daim lezizdir. Mersin’in meşhur tantunisi için alternatif fazla ancak Denizhan ve Memoş Mersinlilerin de en sevdiklerinden. Çarşı içindeki Tarsuslu Murat Usta’nın dükkânında nefis humus ve üzerine hem tahin hem de biberli tereyağı dökerek servis ettiği karışık çorbayı yiyebilirsiniz. Cezerye almak isterseniz de Hasan Yozgat veya Dondurmacı Halil’e uğrayın.



Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini

Tablo gibi bir manzara...

FETHİYE

Unutulmaz bir deneyim için yamaç paraşütüyle Ölüdeniz manzarasını havadan kucaklayabilirsiniz. Eski bir Rum köyü olan Kayaköy mistik atmosferiyle benim için en büyüleyici yerlerden biri. Baharı karşılamak için yapacağınız en iyi şeylerden biri de Likya Yolu’nda yürümek. Önerim Akdeniz’in tablo gibi manzarası eşliğinde Ovacık-Faralya-Kabak Koyu parkuru. Kahvaltı için en iyi seçenek yöresel lezzetleriyle Maki Bahçe. Akşam için önerim lezzetli deniz ürünleriyle Balık Pazarı’nda hizmet veren Hilmi Restoran. Doğayla bütünleşip manzaraya doyacağınız konaklama noktalarından La Boheme Kabak, Blu Luxury Unique Hotel, The Pine Hill, Liberty Hotel, Ada Dreams History en güzel seçenekler.



Bahar Gündoğdu, Hürriyet Seyahat gezgini

Bahara maceralı bir ‘merhaba’

DÜZCE

Düzce İstanbul’a yakın, vazgeçilmez kaçış noktam. En sevdiğim yerler arasında Güzeldere Şelalesi var. Kamp yapabilir, ahşap evlerde kalabilirsiniz. Samandere Tabiat Anıtı’nın içinde dolaşırken doğanın güzelliğinden başınız dönecek. Efteni Gölü’nde kuşları gözlemlerken göl manzarasına bayılabilirsiniz. Harmankaya Şelalesi’ne bir yürüyüş yapabilirsiniz. Düzce’de doğa, bu aylarda şov yapıyor, kayıtsız kalmayınız.



Gülay Barbaros Altan, Hürriyet Seyahat Yazıişleri Müdürü

Merkezin köylerine yolculuk

ÇANAKKALE

Önereceğim iki günlük rota, herkesin bir gün ‘kaçma’ planı yaptığı o güzel köylere çıkıyor... Yanınıza yiyecek-içecek alın; navigasyona Atikhisar Barajı yazın. Güvenlik noktasından giren yol, baraj setine çıkar, karşıdaki antik kale Atik Hisar. Macera arıyorsanız çıkın! Kaleye çıkmazsanız setin kenarından ağır ağır devam edin; baraj havzasını görebileceğiniz piknik alanı solunuzda. Mola verip etrafı yürüyerek keşfedin. Şanslıysanız kuzugöbeği toplayabilirsiniz. Göletin çevresini dolaşan yoldan 5 kilometre daha gidince Belen’e, sonra Çiftlik Mahallesi’ne varacaksınız. Yıkık taş evler arasında dolaşın. Köyün içindeki stabilize yol Çiftlikdere Köyü’ne gider. Kuzuları sevip pek az bilinen ‘Eski Su Değirmeni’ne doğru devam edin. Küçük bir köprü var, şelalenin sesini duyacaksınız. Arabayı köprüde bırakıp suyun izin verdiği ölçüde kıyısından yürüyün. Kaya yapıları çok etkileyici. Yolun devamıysa ÇanÇanakkale yoluna çıkar; merkeze dönerken baraj göletinin diğer kıyısını dolaşın. Ertesi gün de navigasyona Civler yazın; Civler’e değil Kemerdere Köyü’ne gidiyoruz ama o kadar ıssız ki navigasyonda bile yok. Civler’e varınca sorun. Harika bir minik göl ve bölgeye adını veren antik sukemerlerini göreceksiniz. Roma döneminde Troya’ya su taşıyormuş. Kamp yapılabiliyor ama devam edip Troya’yı ve yanındaki Çıplak ve Tevfikiye köylerini de görün.



Burcu Gürtürk Kadak, Hürriyet Seyahat gezgini

Günbatımını kaçırmayın

ALAÇATI

Arnavutkaldırımlı sokakları, kesme taş evleriyle Alaçatı romantik kaçamaklar için en uygun adreslerden... Taşınabilir sandalyenizi Delikli Koy’a kurup kahve eşliğinde günbatımını seyre dalabilir; henüz sakinken sokakların keyfini çıkarabilirsiniz. Konaklama için yüksek tavanlı, konforlu odalara sahip Beyaz Han Otel’i tercih edebilirsiniz. İçeride şöminesi olan Karina Alaçatı nefis mezeleri ve deniz ürünleriyle dikkate değer.



Canan Demiray, seyahat yazarı

Çocuklar da sevecek...

GAZİANTEP

Kültür Yolu üstündeki duraklar kentin zenginliklerini önünüze seriyor. Başta ‘Çingene Kızı’ olmak üzere tüm eserleriyle Zeugma Mozaik Müzesi etkileyici. Tarihi Antep evlerinin arasında dolaşmak isterseniz adres Bey Mahallesi; Zincirli Bedesten ve Bakırcılar Çarşısı da gezilmeli. Oyuncak Müzesi ve Parkantep Harikalar Diyarı çocukların ilgisini çeker. Kebapçı Halil ve Çulcuoğlu kebap, Koçak Baklava tatlı durağınız olsun.



Burak Özberk, Hürriyet Seyahat yazarı

Zeytin alışverişi yapmadan dönmeyin

AYVALIK

Tarihi evlerin restore edilmiş halini göreceğiniz Küçükköy’ü gezmenizi, Cunda’da İtalyan esintili Uno’da yemek yemenizi, İmren Pastanesi’nin kurabiyelerinden almanızı, Ayvalık sokaklarında dolaşıp zeytin alışverişi yapmanızı tavsiye ederim. Konaklama içinse Cunda Despot Evi’ni, Tıfıllar Köyü’ndeki Marlo Otel’i, dere kenarında çadır veya bungalovda konaklayabileceğiniz Kozak Yaşam Vadisi’ni önereceğim.